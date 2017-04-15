منح الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا فريقه باريس سان جيرمان الفوز بهدفين نظيفين على مضيفه آنجيه مساء الجمعة على ملعب "رايموند كوبا" في الجولة 33 بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم "الليج آ".

سجل دي ماريا الهدف الأول في الدقيقة 28 قبل أن يهز شباك الضيوف مرة أخرى في الدقيقة 84.

ورفع "بي إس جي" بهذا الفوز رصيده إلى 74 نقطة بفارق الأهداف خلف موناكو المتصدر والذي يستضيف ديجون في نفس الجولة.

في المقابل تجمد رصيد آنجيه الثاني عشر في الترتيب عند 39 نقطة.