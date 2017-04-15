  • السبت ١٨ رجب ١٤٣٨
  • السبت , أبريل 15, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191172 تاريخ النشر: نيسان 15, 2017 الوقت: 11:06 الاقسام: رياضة  
ثنائية دي ماريا تقود باريس سان جيرمان للفوز أمام آنجيه

ثنائية دي ماريا تقود باريس سان جيرمان للفوز أمام آنجيه

منح الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا فريقه باريس سان جيرمان الفوز بهدفين نظيفين على مضيفه آنجيه مساء الجمعة على ملعب "رايموند كوبا" في الجولة 33 بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم "الليج آ".

سجل دي ماريا الهدف الأول في الدقيقة 28 قبل أن يهز شباك الضيوف مرة أخرى في الدقيقة 84.

ورفع "بي إس جي" بهذا الفوز رصيده إلى 74 نقطة بفارق الأهداف خلف موناكو المتصدر والذي يستضيف ديجون في نفس الجولة.

في المقابل تجمد رصيد آنجيه الثاني عشر في الترتيب عند 39 نقطة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/7802 sec