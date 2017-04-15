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رقم الخبر: 191171 تاريخ النشر: نيسان 14, 2017 الوقت: 20:15 الاقسام: عربيات  
قائد الجيش اللبناني يدعو إلى تكثيف التدابير الأمنية بمحيط عين الحلوة

قائد الجيش اللبناني يدعو إلى تكثيف التدابير الأمنية بمحيط عين الحلوة

دعا قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، الخميس، الجيش اللبناني إلى تكثيف التدابير الأمنية، ولا سيما في محيط مخيم عين الحلوة والمعابر المؤدية إليه، لحماية المواطنين ومنع تسلل الخارجين على القانون”.

وأكد أثناء زيارة ميدانية إلى محيط عين الحلوة الخميس “أن الجيش سيرد بحزم على أي استهداف يطال المراكز العسكرية أو التجمعات السكنية المحيطة بالمخيم، وأي محاولة لنقل الاشتباكات إلى خارجه”.

وقال إنه" غير مقبول استمرار الاقتتال العبثي الذي تفتعله بين الحين والآخر عناصر إرهابية ومتطرفة، كونه يعرض سلامة الفلسطينيين وأهالي الأماكن المجاورة للمخيم للخطر المباشر، وينعكس سلبا على الحياة الاقتصادية والمعيشية لمنطقة صيدا".

وكانت اشتباكات اندلعت في مخيم عين الحلوة عصر الجمعة الماضي بين فصائل فلسطينية أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى وأكثر من خمسين جريحاً، إضافةً إلى أضرار جسيمة في الممتلكات ونزوح عدد كبير من الأهالي إلى خارج المخيم.

 

 
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مصدر الخبر: بيروت/ وكالات
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