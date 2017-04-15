يستعد الجيش الليبي لخوض معركة وشيكة مع الميليشيات المسلحة جنوبي البلاد، لا سيما بعد أن تمكن من بسط سيطرته على مدينتي بنغازي وأجدابيا، واستعادة الهلال النفطي من قبضة ميليشيات "سرايا الدفاع عن بنغازي" التابعة للقاعدة.

فقد انطلقت كتائب تابعة للجيش الوطني الليبي باتجاه قاعدة "تمنهنت الجوية" جنوبي البلاد، بالتزامن مع تحرك كتيبة "شهداء الزاوية" نحو الجنوب أيضا، وفق ما أفادت مصادر محلية ليبية، الخميس.

وقد شاركت كتيبة "شهداء الزاوية" في تحرير العديد من المناطق من الميليشيات المتشددة في بنغازي، وتتمركز حاليا في موقع لم يفصح عنه الجيش الليبي حتى هذه اللحظة.

في الوقت نفسه، تتمركز إحدى الكتائب التابعة للجيش الليبي، بقيادة العقيد مفتاح شقلوف، في الصحراء الليبية بالقرب من مدينة سبها جنوبي البلاد، تحضيرا للمواجهة المرتقبة مع الإرهابيين.

من جانبه أستقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، الخميس، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر.

وقالت مصادر بالقيادة العامة للجيش إن اللقاء تناول مباحثات حول جملة من الصعوبات والعراقيل التي تواجه الاتفاق السياسي الليبي.

من جانبه، قال المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر في بيان إن اجتماعه بقائد الجيش في الرجمة شرقي بنغازي قد ‏كان جيداً، وتناول العوائق التي تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وكيفية المضي قدماً".

وفي سياق غير متصل اعتبر 97 مهاجرا على الأقل في عداد المفقودين، من بينهم 15 امرأة وخمسة أطفال، من جراء غرق مركبهم الخميس قبالة العاصمة الليبية، وفق ما أفاد المتحدث باسم البحرية الليبية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أيوب قاسم قوله، إن هذا العدد أدلى به 23 ناجيا من جنسيات أفريقية مختلفة أنقذهم خفر السواحل الليبيون على بعد ستة أميال بحرية قبالة طرابلس.