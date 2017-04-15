اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، الجمعة، شابا فلسطينيا، كما اقتحمت بلدة كفل حارس بالضفة الغربية.

وبحسب مواقع اخبارية فلسطينية فقد اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الشاب وليد سامح الريماوي عن حاجز قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، ونقلته إلى جهة غير معلومة.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني ترافقها مجموعة من المستوطنين فجر الجمعة بلدة كفل حارس قضاء مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، وانتشروا في منطقة المقامات الدينية في البلدة، قبيل قيام مجموعة من المستوطنين باقتحام منطقة الأضرحة لتأدية شعائر تلمودية في إطار احتفالاتهم بعيد الفصح.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت، مساء الخميس، شاباً فلسطينياً بزعم محاولته عبور حاجز قلنديا شمال القدس والدخول إلى تجمعات المستوطنين الصهاينة لتنفيذ عملية طعن خلال ما يسمى "عيد الفصح".

كما اقتحمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع اقتحام المسجد الإبراهيمي بالخليل، وذلك بذريعة أداء الطقوس التلمودية تزامناً مع ما يسمى بـ"الأعياد اليهودية".

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اقتحمت باب المغاربة منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة لتسهيل اقتحام أكثر من 100 مستوطن باحات المسجد الأقصى، وأداء بعض الطقوس التملودية.

وقام أكثر من 300 مستوطن بجولات في المسجد الأقصى واستمعوا إلى شروحات حول أسطورة "الهيكل" المزعوم في منطقة باب الرحمة (الحُرش)، بينما أحبط حراس الأقصى محاولات متكررة لإقامة طقوس تلمودية في المسجد.

وكان عراك بالأيدي نشب- في ساعة متأخرة من ليلة الخميس- بين فلسطينيين ومجموعة من غُلاة المستوطنين قرب باب المسجد الأقصى من جهة باب الناظر، امتد إلى شارع الواد الرئيسي إثر هتافات عنصرية وشتائم أطلقها المستوطنون في المنطقة، وأكد شهود عيان انضمام قوات الاحتلال إلى جانب المستوطنين في الاعتداء على المقدسيين.

واخترقت أعداد هائلة من المستوطنين القدس القديمة وشوارعها وأسواقها باتجاه باحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى) للمشاركة في ما يسمى "شعائر بركة كهنة الهيكل" في باحة البراق تزامنا مع ثالث أيام عيد "البيسح" أو الفصح العبري.

وأعلنت شرطة الاحتلال إغلاق العديد من الشوارع والطرقات في شطري المدينة المقدسة، وداخل البلدة القديمة لهذه الغاية، ومن المتوقع خروج المستوطنين اليوم بمسيرات جماعية في البلدة القديمة ومحيط بوابات الأقصى المبارك.

وتشهد القدس القديمة ومحيطها أجواء شديدة التوتر بفعل انتشار عناصر الوحدات الخاصة بقوات الاحتلال بكثافة في المنطقة وتسيير دوريات في مختلف مناطق القدس المحتلة.

من جهة اخرى أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، أن إضراب الأسرى عن الطعام يأتي في سياق الرد على الهجمة المسعورة وغير المسبوقة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على الأسرى من خلال تشريعات قانونية عنصرية وانتقامية دأب الكنيست الاسرائيلي، بسنها وبشكل مكثف ومتسارع ضد الأسرى منذ عام 2015.

وقال قراقع في تقرير له أمس الجمعة، مع اقتراب ذكرى يوم الأسير الفلسطيني والعربي، وبدء الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية، إن حكومة اليمين الإسرائيلي، استمرت بتشريع قوانين عنصرية تعسفية غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأسرى، وقد انتجت العديد من القوانين الأشد عنصرية ودعما للاحتلال والاستيطان ومبادىء حقوق الانسان.

من جانبها أدانت الحكومة الأردنية، الخميس، دخول "المتطرفين اليهود" إلى باحة المسجد الأقصى مؤكدة أن هذه التصرفات الاستفزازية تشكل إساءة لكافة الجهود المبذولة لإعادة اطلاق مفاوضات السلام.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام، محمد المومني، قوله، إن "الحكومة الأردنية تدين دخول المتطرفين اليهود بحماية الشرطة الإسرائيلية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف وبأعداد كبيرة".

وأضاف أن "مثل هذه التصرفات المُدانة والمرفوضة التي تحمل في طياتها استهتارا بأهمية استمرار الهدوء تشكل إساءة لكافة الجهود الدولية المبذولة لإعادة إطلاق مفاوضات جادة بين "إسرائيل" والفلسطينيين لتجسيد حل الدولتين الذي يحظي بإجماع دولي كسبيل أمثل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وتابع المومني، "نرفض بشدة مثل هذه التصرفات الإستفزازية التي تسيئ لحرمة المكان المقدّس ومشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم مطالبا السلطات الإسرائيلية بوقفها فوراً".