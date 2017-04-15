والقضاء على عدد من المرتزقة في عملية نوعية بشبوة

لقي عدد من الجنود السعوديين مصارعهم، الجمعة في قصف الجيش اليمني واللجان الشعبية لتجمعاتهم في جيزان.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" بأن قصفا مدفعيا للجيش اليمني واللجان الشعبية طال تجمعات للعسكريين السعوديين وآلياتهم في منطقة مدرسة الغاوية ما أدى إلى مصرع عدد منهم وتكبيدهم خسائر مادية في الموقع المستهدف.

وكان قد لقي عدد كبير من الجيش السعودي، الخميس، مصرعهم وجرح عدد آخر وأحرقت 3 آليات، في عملية اقتحام نوعية نفذتها وحدة من أبطال الجيش واللجان على تبتي القمة والحمراء بجيزان.

كما قصفت المدفعية المركز الحكومي في القفل ومركز جلاح، وتم تدمير تحصينات موقع الدفينية وشمال القرن إثر قصف مدفعي.

من جانب آخر لقي أكثر من 100 من الغزاة ومرتزقة العدوان مصرعهم في ضربة الصاروخ البالستي قاهرm 2 وصليات من صواريخ الكاتيوشا شرق المخا بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أكثر من 100 من الغزاة والمرتزقة لقوا مصرعهم في ضربة الصاروخ البالستي قاهرm 2 وصليات من صواريخ الكاتيوشا التي استهدفت تجمعاتهم شرقي المخا فجر الخميس.

وأكد المصدر أن الصواريخ حققت إصابات مباشرة مكبدة العدو خسائر كبيرة.

هذا ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وجرح آخرون، الجمعة، في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية في محافظة شبوة جنوب البلاد.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن وحدات الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية نوعية استهدفت تحصينات المرتزقة شمال حيد بن عقيل بمديرية عسيلان بالمحافظة، مؤكدا مصرع عدد من المرتزقة في العملية.

واستهدف الجيش واللجان الشعبية، الخميس، تجمعات لمرتزقة العدوان في محافظة شبوة بعدد من قذائف الهاون.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت، الخميس، تجمعات مرتزقة الرياض في التبة الرملية وقرب المحطة في مديرية عسيلان.

وفي غضون ذلك دكت وحدة الاسناد المدفعي في الجيش واللجان الشعبية، مساء الخميس، تجمعات وتحصينات الجنود السعوديين في عدد من المواقع بقطاع نجران.

وأفاد مصدر عسكري أن القوة المدفعية في الجيش واللجان الشعبية حققت إصابات مباشرة إثر استهدافها بعدد من قذائفها تجمعات وتحصينات للجنود السعوديين خلف الشبكة وغرب الفواز بنجران.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت بعدد من قذائف المدفعية تجمعات للجيش السعودي في موقع المخروق، وحققت إصابات مباشرة، في الوقت الذي شن فيه العدوان، غارة على جنوب موقع السديس.

كما استهدفت القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية بصاروخ زلزال 2 تجمعًا لمرتزقة العدوان في معسكر قبالة البقع بنجران، وقد أصاب الصاروخ هدفه بدقة عالية وحقق إصابات مباشرة في صفوف المرتزقة داخل المعسكر المستهدف.

من جهة اخرى استشهد مدني وجرح 5 آخرون، الخميس، في غارة لطيران العدوان استهدفت ناقلة محملة بالمواد الغذائية في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر عسكري لـ" المسيرة نت" أن طيران العدوان استهدف ناقلة محملة بالمواد الغذائية في مديرية حيس.

وكان مواطنين استشهدا وأصيب أربعة آخرين، في الخامس من هذا الشهر إثر غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت مصنعًا بمديرية باجل بذات المحافظة.