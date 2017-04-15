واشار مكتب رعاية المصالح الايرانية الى هذا الخبر المفبرك المزيف نشرته مجلة ديفنس الصهيونية في وقت سابق وقامت بعد ذلك بعض وسائل الاعلام السعودية المغرضة بإعادة نشره واكد المواقف الواضحة والراسخة والدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية ازاء الجماعات الارهابية – الصهيونية نظير داعش واخوات هذه الزمرة الارهابية في مختلف الدول ومنها سوريا والعراق ومصر مشددا على ان ايران لم ولن تدّخر جهدا لمكافحة هذه الجماعات التكفيرية وتشجيع العالم على التصدي لممارساتها اللانسانية.

كما اوضح مكتب رعاية المصالح الايرانية ان الهدف الرئيسي من وراء ترويج هذه الاخبار المزيفة من جديد في هذه الفترة من قبل وسائل الاعلام الصهيونية والسعودية هو صرف انظار الرأي العام والنخب في العالم لاسيما في العالمين العربي والاسلامي عن الداعمين الرئيسيين فكريا وماليا وتسليحيا للمتورطين في التفجيرات الارهابية والوحشية الاخيرة ضد المواطنين الابرياء في الكنيستين بمصر وقال: إن حقيقة الرابطة بين المثلث المشؤوم المتمثل بالكيان الصهيوني وبعض الدول العربية والارهابيين التكفيريين الذين عقدوا العزم على إثارة الفتن والتوتر في المنطقة والعالم، وإضعاف وانهيار الدول الاسلامية الكبيرة في المنطقة قد انكشفت للجميع وان مثل هذه الاخبار المفبركة بشكل أخرق وعديم الاساس وتكرار ذلك لايغير ابدا الحقائق رغم مرارة مثل هذه التحالفات بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني لضرب استقرار وامن دول المنطقة وان هذا الامر يستدعي ضرورة تحلي النخب والاوساط الاعلامية باليقظة وعدم الوقوع في شراك هذه الشياطين الاعلامية الخبيثة والمخادعة.





