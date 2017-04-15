اكد وزراء خارجية ايران وروسيا وسوريا في مؤتمر صحفي مشترك عقدوه بعد انتهاء اجتماعهم الثلاثي يوم الجمعة في موسكو ان القصف الامريكي الاخير على قاعدة الشعيرات السورية هو (عدوان) مطالبين واشنطن بالتخلي عن القيام بخطوات تهدد الأمن في المنطقة والعالم.

وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في هذا المؤتمر الصحفي: انه يجب مكافحة الارهاب والتطرف في العالم عبر تعاون دولي، ويجب بذل الجهود لوقف الحرب المستمرة في سوريا ونأمل تعاون تركيا لإجراء المفاوضات.

واضاف ظريف: لم نزل نعاني من الخطوات الاحادية التي يستفيد منها داعش والقاعدة، ان الخطوات الاحادية التي يقوم بها بعض الاطراف هي مرفوضة من قبل المجتمع الدولي وسنتعاون مع كافة الاطراف لمكافحة استخدام الاسلحة الكيماوية.

وتابع: هناك ازدواجية معايير فيما يخص استخدام اسلحة الدمار الشامل، نحن مصرون على اجراء تحقيق حول الهجوم الصاروخي الامريكي ومكان استخدام المواد السامة، ان بعض الاطراف لايريدون انجلاء الحقيقة فيما يخص احداث خان شيخون.

بدوره أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ودمشق وطهران تطالب واشنطن باحترام سيادة سوريا وبالتخلي عن القيام بخطوات تهدد الأمن في المنطقة والعالم.

وقال لافروف في المؤتمر الصحفي المشترك: أكدنا موقفنا الموحد بأن الضربة (الأمريكية لسوريا) تمثل عملا عدوانيا وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الوزير الروسي: ندعو الولايات المتحدة وحلفاءها إلى احترام سيادة سوريا والامتناع عن أي خطوات مشابهة لعملية 7 أبريل، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة ليس فقط لأمن المنطقة بل وللأمن العالمي.

كما أكد وزير الخارجية الروسي أن روسيا وسوريا وإيران، تصر على إجراء تحقيق شامل في حادث الأسلحة الكيميائية في سوريا تحت رعاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال لافروف: ثانيا، نحن نصر على إجراء تحقيق دقيق، وموضوعي، ونزيه حول استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون يوم 4 أبريل. مشيرا إلى أن التحقيق يجب أن ينظم من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا وسوريا وإيران ناقشوا الاستعدادات لعقد اجتماع جديد حول سوريا في آستانة.

وقال لافروف: نعطي دوراً كبيراً في جهودنا لساحة آستانة التي دفعت قدما عملية جنيف، ونحن ناقشنا التحضير للقاء المقبل في آستانة، الذي من المقرر أن يعقد في بداية أيار/مايو، وستسبقها مشاورات خبراء من روسيا، وإيران، وتركيا في طهران الأسبوع المقبل.

كذلك صرح وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، بأن الحكومة السورية تعتزم مواصلة العمل على تطهير أرض سوريا من الإرهاب.

وأكد المعلم في المؤتمر الصحفي المشترك، أن الحكومة السورية ستواصل العمل من أجل تطهير الأرض السورية من الإرهاب الذي انتشر هناك.

وأعرب وزير الخارجية السوري عن امتنانه لروسيا وإيران على دعمهم.

وكان وزراء خارجية كل من ايران وروسيا وسوريا قد عقدوا، أمس الجمعة، اجتماعهم الثلاثي في العاصمة الروسية حيث بحثوا وتبادلوا الآراء حول الأزمة السورية، وناقشوا آخر المستجدات على الساحة السورية بعد العدوان الامريكي.

كما بحث الوزراء الثلاثة ظريف ولافروف والمعلم الضربة الأمريكية المريبة لسوريا وقصف مطار الشعيرات العسكري في مدينة حمص السورية بحجة استخدام الحكومة السورية الاسلحة الكيماوية في بلدة خان شيخون الواقعة في ادلب شمال سوريا.

وفي هذا الإجتماع ادان ظريف كل أشكال استخدام الأسلحة الكيماوية، مستنكرا في الوقت نفسه استخدام الهجوم الكيماوي كذريعة للعدوان على سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا ظريف الى تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة لمعرفة الحقيقة في هذا الموضوع.

كما أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن الأزمة السورية يجب حلها والتعامل معها بالطرق السلمية وعبر القنوات الدبلوماسية فحسب.

كما بحث وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونظيره السوري وليد المعلم، خلال لقاء ثنائي جمعهما، أمس في موسكو، بحثا المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتطوارت الشرق الاوسط سيما في سوريا، مؤكدين على ضروة مواصلة التقارب بين البلدين لحل الازمة في سوريا سياسيا.

وتأتي محادثات ظريف والمعلم هذه في سياق المشاورات المنتظمة والمتواصلة بينهما.

واشار ظريف خلال اللقاء الذي سبق الاجتماع الثلاثي مع نظيره السوري والروسي بشأن آخر مستجدات الأزمة السورية بعد العدوان الامريكي الى ما تم انجازه لحد الان في اطار الحل السياسي للازمة في سوريا مؤكدا على ضرورة مواصلة هذه العملية.

كما التقى ظريف نظيره الروسي سيرغي لافروف وبحث معه حول مختلف القضايا بما فيها الظروف التي يمر بها الشرق الاوسط سيما سوريا حيث اكد الجانبان على مواصلة التعاون الاقليمي بين البلدين وضرورة مكافحة الارهاب على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وأشار ظريف خلال اللقاء الثنائي الذي عقد، أمس الجمعة، الى جدول اعمال الاجتماع الثلاثي مع لافروف ووزير الخارجية السوري وليد المعلم موكدا على ضرورة مواصلة الاستراتيجية القائمة على حل الازمة في سوريا سياسيا والحد من التدخل الاجنبي فيها.

كما جدد تعازيه بالهجوم الارهابي على محطة سان بطرزبورغ داعيا الى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الارهاب.

واكد ان محاربة الارهاب يجب أن تكون جادة والا تكون ذات طابع رمزي بحت، مشدداً على وجوب دحض مزاعم استخدام سوريا للاسلحة الكيماوية كذريعة للعدوان عليها ودعا الى اجراء التحقيقات اللازمة في هذا المجال.

كما اشار ظريف خلال هذا اللقاء الى جدول اعمال المحادثات المتعلقة بمتابعة الإتفاقيات التي تم التوصل اليها خلال اللقاء الذي جمع الرئيسين الايراني والروسي في 28 آذار/مارس الماضي في قصر الكرملين.

من جانبه اكد لافروف على مواصلة وتعزيز التوجهات القائمة على الحل السياسي للازمة في سوريا لتحقيق المزيد من النتائج.

وكان وزير الخارجية الايراني قد قال في مستهل زيارته التي استغرقت يوما واحدا الى موسكو: إنه كان من الضروري عقد اجتماع ثلاثي بين ايران وروسيا وسوريا كحلفاء ثلاثة في اعقاب العدوان الامريكي على الاراضي السورية.

وكان ظريف قد اجرى اتصالات هاتفية خلال الايام الاخيرة حول التطورات الجارية في سوريا مع عدد من نظرائه في البلدان الأخرى منها الجزائر وفنزويلا وبوليفيا والبرازيل والكويت وكازاخستان وتركيا وعمان وايطاليا فضلا عن سوريا وروسيا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي والامين العام للامم المتحدة.

واكد ظريف خلال هذه الاتصالات على ضرورة تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول الهجوم الكيميائي على منطقة خان شيخون في محافظة ادلب السورية.

ومن جانبه دعا مندوب ايران الدائم لدى منظمة حظر الاسلحة الكيماوية علي رضا جهانغيري، الى ايفاد لجنة محايدة لتقصي الحقائق الى سوريا.

واكد في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية وجوب تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين المحايدين لاجراء تحقيقات شاملة وميدانية حول الاحداث الاخيرة في سوريا وكيفية وصول الاسلحة الكيماوية إليها.

واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها احد ضحايا الاستخدام الواسع والممنهج للاسلحة الكيماوية خلال الحرب المفروض عليها ابان حكم صدام البائد، تندد باستخدام الاسلحة الكيماوية بأي شكل من الاشكال في أي مكان أو أي ظروف كانت وتعتقد ان اللجوء الى القوة والعدوان على دولة مستقلة وقتل الابرياء على اساس المزاعم الواهية والتهم التي لم يتم اثباتها، تتناقض مع الحقوق الدولية وميثاق الامم المتحدة.

وتابع قائلاً: إن مثل هذه الاجراءات الاحادية والخطيرة ستؤدي الى تعقيد الظروف في سوريا والمنطقة وستتيح الظروف لتعزيز وجود الجماعات الارهابية في هذا البلد.

وفي جانب آخر من تصريحاته اوضح ان ايران وروسيا تقدمان بشكل مشترك اقتراحا للاجتماع الطارئ لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية ينص على تشكيل لجنة دولية محايدة لتقصي الحقائق.

اما سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي فقد أعلن أن بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا يجب أن تضم ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي والدول الضامنة لعملية آستانة.

وقال: نحن ندعو بشكل مكثف لتشكيل مثل هذه البعثة. خاصة وأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعتبر المؤسسة المختصة حيث الخبرة اللازمة في التفتيش وهناك بالذات يجب التركيز على إجراء تحقيق نزيه ومحايد. وفي حال ساد الفكر السليم وتم تشكيل البعثة يجب أن تتشكل على أساس إقليمي متوازن. ويجب أن يدخل في قوامها مختصون من كل الدول التي يمكنها تقييم الأمور بشكل حقيقي.

كذلك نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله لنظيره السوري وليد المعلم في موسكو الخميس: إن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على أن الضربات الجوية الأمريكية على سوريا ينبغي ألا تتكرر.

وقال: إن ذلك تم التوصل إليه خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى موسكو يوم الأربعاء.

لكن في واشنطن قالت وزارة الخارجية الأمريكية: إن تيلرسون لم يستبعد احتمال أن تنفذ الولايات المتحدة ضربات مستقبلا.









