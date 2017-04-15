بغداد/نافع الكعبي - أعلنت القوات العراقية، احكام سيطرتها على المدخل الغربي لمدينة الموصل الشمالية ومحاصرة عناصر تنظيم داعش الإرهابي، فيما توغلت الشرطة الاتحادية في المدينة القديمة من محور باب الجديد باتجاه جامع النوري، ودمّرت مبنى الأمن العام التابع لداعش في الساحل الأيمن للموصل، في وقت سلمت البحرية الكويتية نظيرتها العراقية سبعة صيادين عراقيين احتجزتهم في خور عبد الله، بعد ان كانوا في زورقهم رافعين العلم العراقي.

وتخوض القوات العراقية معارك في مناطق متفرقة من الساحل الايمن من الموّصل لطرد عناصر تنظيم داعش الإرهابي منها حيث يتمركز القتال وسط المدينة القديمة، حيث أحرزت تقدما ملحوظا وكبدت تنظيم (داعش) خسائر فادحة بالأرواح والمعدات.

وقالت خلية الاعلام الحربي التابعة للقوات العراقية المشتركة: إن القوات فرضت سيطرة كاملة على المدخل الغربي لايمن مدينة الموصل، موضحة أن قوات الفرقة المدرعة التاسعة من الجيش سيطرت على بوابة الشام التي تعد المدخل الغربي للمدينة.

واشارت الخلية في بيان صحافي، تابعته (وسائل إعلام) الى أن القوات تقدمت بعد ذلك وحررت مباني شركات ومخازن ومراكز اجتماعية حكومية، وهي منشآت وأبنية تقع على مشارف الأحياء السكنية للموصل من الطرف الشمال الغربي.

ومن جهتها، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية عن تقدم قواتها في المدينة القديمة بالموصل باتجاه جامع النوري (جامع الخلافة)، وقال الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية: إن فوجًا من الشرطة الاتحادية مدعومًا بالفرقة الآلية المدرعة توغل في المدينة القديمة من محور باب الجديد باتجاه جامع النوري. واكد أن قواته تمكنت من قتل 13 عنصرًا من تنظيم داعش ودمرت سبع آليات مفخخة.

اما قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله، فقد اشار الى ان قطعات الفرقة المدرعة التاسعة قد حررت قرية حليلة وتديم التماس مع المناطق الشمالية للساحل الايمن، وسيطرت على بوابة الشام المدخل الغربي للساحل الايمن، وبناية شركة التجهيزات الزراعية ومخازن الماء والمجاري والكهرباء ومحطة اسالة حليلة وبناية شركة ما بين النهرين ومركز شرطة إصلاح الكبار، ورفعت العلم العراقي فيها، بعد تكبيد داعش خسائر بالأرواح والمعدات.

واضاف يار الله: إن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة قد تمكنت ايضًا من تحرير قرى شويته وتل العصفور شمال تلول عطشانه وقرية الصابونية ورفعت العلم العراقي فيها، وفرضت السيطرة على الضفة الجنوبية لنهر دجلة.

وكانت القوات العراقية اتمت في 24 يناير الماضي وبإسناد جوي من التحالف الدولي تحرير كامل الجانب الشرقي الايسر من الموصل، فيما استأنفت القوات حملتها العسكرية في 19فبراير الماضي لاستعادة النصف الغربي الايمن من المدينة.

* تدمير مبنى الأمن العام لـ (داعش) في أيمن الموصل

وفي السياق ذاته، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، الجمعة، عن تدمير مبنى الأمن العام التابع لـ (داعش) في الساحل الأيمن للموصل، فيما لفت الى مقتل عدة قيادات بينهم مفتي الساحل الأيمن.

وقال جودت في بيان: إن الضربات الصاروخية أسفرت عن تدمير مبنى الأمن العام لداعش في الساحل الأيمن للموصل، وتدمير سلاح مقاومة طائرات في مدرسة الزنجيلي.

وأضاف جودت: تم استهداف مجموعة إرهابية معهم أجانب قرب شقق الدكتور مزاحم الخياطن ما أسفر عن مقتل اثنين من القضاة الشرعيين المسؤولين على الهيئة العليا المشرفة على المعسكرات احدهم عبد القادر محمود الحمدوني المدعو أبو سجى، مبينا أن القصف الصاروخي للشرطة الاتحادية، أسفر عن مقتل مفتي عام داعش في الساحل الأيمن الإرهابي عبد الله يونس البدراني المكنى أبو أيوب العطار في مستشفى الجمهوري.

وأكد جودت، أن قسم الخدمات الإنسانية في الشرطة الاتحادية يساهم بإعادة افتتاح مدرسة العريج الأولى جنوب الموصل.

* التحالف الدولي: قواعد الاشتباك ضد داعش لم تتغير تحت ادارة ترامب

من جهة أخرى، أكد قائد عسكري كبير ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش)، أن قواعد اشتباك التحالف ضد التنظيم لم تتغير تحت ادارة الرئيس دونالد ترامب، فيما اشار الى أن التحالف يراجع بعناية اهدافا محتملة من اجل تجنب وقوع خسائر فى صفوف المدنيين.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن العميد ريك اوريبي، قوله: إن بعد تولي ترامب منصبه في كانون الثاني الماضي أمر بوضع خطة جديدة لهزيمة تنظيم داعش، ودعا إلى تقديم توصيات بشأن تغيير قواعد الاشتباك وقيود السياسة التي تتجاوز متطلبات القانون الدولي.

وأشار العميد اوريبي خلال حديثه للصحفيين فى بغداد، اننا لم نغير اجراءاتنا بسبب تغيير فى الادارة، بالاضافة الى أن التحالف يراجع بعناية اهدافا محتملة من اجل تجنب وقوع خسائر فى صفوف المدنيين.

* الجيش الأمريكي يزج بأحدث طائرة في معركة الموصل

استخدم الجيش الأمريكي للمرة الأولى أحدث طائرة مسيّرة بدون طيار في ساحة القتال.

وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) في الثامن من أبريل/نيسان 2017 أن طائرةMQ-1C Grey Eagle (النسر الرمادي) خاضت المعركة الأولى في العراق.

وأوضح النقيب جوشويا هاينر أنهم استخدموا طائرات النسر الرمادي لمساندة القوات العراقية.

* العراق يحتل موقع نائب الأمين العام للأمم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة وعلى لسان ناطقها الرسمي الأمين العام السيد أنطونيو غوتيرش، تعيين المندوب الدائم لجمهورية العراق السفير محمد علي الحكيم نائباً له ومديراً تنفيذياً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا).

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، الجمعة: إن اختيار الأمين العام للإمم المتحدة للسفير الحكيم مديراً تنفيذياً لمؤسسة أممية عريقة كالأسكوا (ومقرها في بيروت)، يمثل دليلاً آخر على استعادة العراق لدوره الريادي في المنظمات الدولية والاقليمية ونتاجاً هاماً للعمل الدؤوب الذي بذلته الوزارة من خلال سعيها لتسنّم شخصياتها الدبلوماسية الكفوءة مناصب دولية هامة.

ويعتبر المنصب هذا هو أعلى وظيفة أممية تحصل عليها شخصية عراقية منذ تأسيس الأمم المتحدة، حسبما ذكرت الخارجية العراقية على لسان الناطق بإسمها أحمد جمال ضمن البيان.

وأوضح المتحدث بإسم الخارجية العراقية، أن الأسكوا تعد من أقدم المؤسسات الأممية، بوصفها الذراع الإقليمي للأمم المتحدة في العالم العربي والتي تأسست في عام 1973.

* الكويت تسلم بغداد سبعة صيادين بعد احتجازهم

سلمت البحرية الكويتية نظيرتها العراقية سبعة صيادين عراقيين احتجزتهم في خور عبد الله الجنوبي بعد ان كانوا في زورقهم الذي يرفع العلم العراقي.

وقالت قائمقامية قضاء الفاو في محافظة البصرة: إن دورية بحرية كويتية اعترضت في خور عبد الله زورق صيد عراقياً واحتجزت سبعة صيادين يعملون على ظهره، ثم قامت بتسليمهم مع زورقهم الى القوة البحرية العراقية.

يشار الى أن قضاء الفاو الواقع أقصى جنوب محافظة البصرة يحتوي على مرفأ مخصص لرسو سفن وزوارق الصيد التي تعود ملكيتها الى أفراد وهم يشكون منذ أعوام من غياب الدعم الحكومي وضيق نطاق المياه العراقية في ظل منعهم من الصيد في مساحات غير قليلة لوجود منشآت وخطوط أنابيب لتصدير النفط (محرمات نفطية)، فضلاً عن ظاهرة التجاوزات التي تحدث من حين لآخر.







