وقال المدير التنفيذي لشركة "صبا ايده" انه حسب الاتفاق الحاصل بين مسؤولي شركته وشركة "زين" للاتصالات، ستبدأ هذه الخدمة للمشاركة بمقاطع الفيديو والتي تعد الاولى من نوعها في الدول العربية، نشاطها من النصف الثاني من عام 2017، وبهدف تلبية احتياجات المستخدمين في 7 دول عربية هي: المغرب والجزائر ولبنان والاردن واليمن وقطر والكويت. وسيكون أداء خدمة ArabLive مشابها لخدمة Aparat للمشاركة بمقاطع الفيديو في ايران، ومن المتوقع ان تكون في متناول المستخدمين المتحدثين بالعربية منذ اواسط شهر تموز/يوليو من العام الجاري تحت عنوان arablive.com على شبكة الانترنت.

وتعد شركة "زين" للاتصالات واحدة من اكبر شركات اتصالات الجوال في العالم العربي، وتنشط في 8 دول بالشرق الاوسط وافريقيا، وتوفر تغطية لحوالي 45 مليون مستخدم في هذه الدول.



