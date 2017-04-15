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رقم الخبر: 191163 تاريخ النشر: نيسان 14, 2017 الوقت: 18:57 الاقسام: محليات  
إيران بصدد تأسيس خدمة فيديو للدول العربية

إيران بصدد تأسيس خدمة فيديو للدول العربية

تعتزم شركة "صبا ايده" الايرانية القابضة وبالتعاون مع شركة "زين" للاتصالات، تأسيس خدمة فيديو جديدة للمستخدمين في الدول العربية باسم arablive على غرار خدمة فيديو aparat للفيديو في ايران.

وقال المدير التنفيذي لشركة "صبا ايده" انه حسب الاتفاق الحاصل بين مسؤولي شركته وشركة "زين" للاتصالات، ستبدأ هذه الخدمة للمشاركة بمقاطع الفيديو والتي تعد الاولى من نوعها في الدول العربية، نشاطها من النصف الثاني من عام 2017، وبهدف تلبية احتياجات المستخدمين في 7 دول عربية هي: المغرب والجزائر ولبنان والاردن واليمن وقطر والكويت. وسيكون أداء خدمة ArabLive مشابها لخدمة Aparat للمشاركة بمقاطع الفيديو في ايران، ومن المتوقع ان تكون في متناول المستخدمين المتحدثين بالعربية منذ اواسط شهر تموز/يوليو من العام الجاري تحت عنوان arablive.com على شبكة الانترنت.
وتعد شركة "زين" للاتصالات واحدة من اكبر شركات اتصالات الجوال في العالم العربي، وتنشط في 8 دول بالشرق الاوسط وافريقيا، وتوفر تغطية لحوالي 45 مليون مستخدم في هذه الدول.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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