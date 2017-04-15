وقال ميرشكاري في تصريح ادلى به لمراسل وكالة ارنا الخميس، يمكن القول بان الامن في هذه المحافظة خلال العامين الاخيرين لم نشهد له مثيل بعد انتصار الثورة الاسلامية.

وحول كيفية استشهاد قائد كتيبة كورين العقيد في الحرس الثوري روح الله عالي، وهل انه استشهد في اطار عملية ارهابية ام لا، قال، ان التحريات والتحقيقات الفنية التي اجريت حول الحادثة التي وقعت مساء الاثنين قرب مخفر قلعة بيد في ناحية كورين التابعة لمدينة زاهدان (بمحافظ سيستان وبلوجستان جنوب شرقي ايران) والتي ادت للاسف الى استشهاد قائد كتيبة كورين التابعة للواء سلمان 110 للحرس الثوري، روح الله عالي، ومصرع اثنين من الافراد المحليين، تشير الى ان هذه الحادثة لم تكن عملية ارهابية.

واضاف، ان التحقيقات الميدانية ايضا تشير الى ان الحادثة لم تكن ارهابية او تكفيرية ولا إجراء ضد الامن القومي.

وقال ميرشكاري، ان المزيد من التحقيقات لم تثبت ايضا وجود قافلة لتهريب المخدرات في المنطقة، الا ان هنالك عدة نقاط قابلة للتمعن فيها وإحداها ان هنالك احتمالا لوقوع حادثة سرقة وان الشهيد توجه الى المنطقة لمتابعة القضية.

واكد بانه سيتم تحديد اسباب الحادث بدقة، وفقا للتحريات الجارية واقوال الشهود ووقائع مسرح الجريمة والتحقيق في الاسلحة المكتشفة.

وصرح بان الشهيد روح عالي كان على صلة طيبة بالاهالي ومتابعا دؤوبا ومتفانيا لحاجاتهم والعمل على توفير الامن لهم ويقوم بمهمة الادارة في هذه المنطقة بافضل صورة ممكنة، موضحا بان الشخصين اللذين قتلا خلال الحادث ايضا كانا على صلة بالشهيد ويشاركان في انشطة المنطقة ويتوليان مهمات من قبله.

وقال إن أحد القتيلين المحليين وهو يوسف سه بخش كان قد لعب دورا في الافراج عن 4 جنود كانوا قد اختطفوا مع الشهيد جمشيد دانائي فر في منطقة كهيرتوك قبل اكثر من 3 اعوام.