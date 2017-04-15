واوضح حسن قشقاوي ان هذه الخطوة تعد مقدمة وتمهيدا للعام القادم حيث سيجري فيه انتخاب مدينة تبريز باعتبارها المدينة السياحية للعالم الاسلامي.

وقال قشقاوي انه ينبغي تمهيد الارضية لمدينة تبريز حتى العام القادم ومن مستلزمات ذلك تسهيل عملية منح تأشيرات الدخول وقد تم تمهيد ذلك في مطار تبريز الدولي .

واوضح قشقاوي انه وبرغم طاقة محافظة اذربيجان الشرقية الجيدة في مجال الفندقة إلا ان على القطاع الخاص أن يؤدي دورا اكبر في هذا المجال.