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رقم الخبر: 191161 تاريخ النشر: نيسان 14, 2017 الوقت: 18:50 الاقسام: محليات  
منح تأشيرات الدخول لرعايا 180 دولة في مطار تبريز

منح تأشيرات الدخول لرعايا 180 دولة في مطار تبريز

أعلن مساعد وزير الخارجية الايراني حسن قشقاوي خلال مراسم افتتاح مركز اصدار تاشيرات الدخول الالكترونية في مطار تبريز الدولي (شمال غرب) انه مع تدشين هذا المركز سيجري منح تاشيرات الدخول لرعايا 180 دولة في المطار في غضون دقيقتين.

واوضح حسن قشقاوي ان هذه الخطوة تعد مقدمة وتمهيدا للعام القادم حيث سيجري فيه انتخاب مدينة تبريز باعتبارها المدينة السياحية للعالم الاسلامي.
وقال قشقاوي انه ينبغي تمهيد الارضية لمدينة تبريز حتى العام القادم ومن مستلزمات ذلك تسهيل عملية منح تأشيرات الدخول وقد تم تمهيد ذلك في مطار تبريز الدولي .
واوضح قشقاوي انه وبرغم طاقة محافظة اذربيجان الشرقية الجيدة في مجال الفندقة إلا ان على القطاع الخاص أن يؤدي دورا اكبر في هذا المجال.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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