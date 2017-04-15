وتطرق الجانبان الايراني والعماني في هذا اللقاء الذي حضره المستشار الثقافي الايراني لدى السلطنة بهمن اكبري أيضا، تطرقا الى التعاون الثنائي لانتاج فيلم مشترك حول الحرف والصناعات اليدوية في ايران وعمان، بالاضافة الى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

واعرب المسؤول الايراني، في هذا اللقاء، عن أمله بتوظيف المجالات المتوفرة لدى المناسبات التراثية والسياحية الايرانية بما فيها عيد النوروز العريق، من قبل الدول المطلة على منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان؛ كما هو الحال اليوم بالنسبة لدول مثل تركيا وآذربايجان وباكستان وافغانستان.

واشار نامور مطلق الى توفر الظروف المناسبة للتعاون في مجال السياحة الصحية بين طهران ومسقط؛ معربا عن امله بتحقيق الاهداف المرجوة في هذا الخصوص.

وخلص الى ان الدول العربية تتمتع بظروف مواتية لتطوير المجالات السياحية والصناعات اليدوية لديها ممّا يستدعي تعزيز الحوار في هذه الدول لتفعيل الفرص المتاحة.

الى ذلك، اعربت رئيسة مؤسسة الصناعات اليدوية العمانية في هذا اللقاء عن استعداد بلادها والمنظمة العمانية لاقامة علاقات معمقة ومستدامة مع ايران.

وجاءت زيارة الوفد الايراني الى سلطنة عمان للمشاركة في مؤتمر الاستثمار الثقافي ومراسم افتتاح معرض الصناعات اليدوية والخواتم الثمينة في مسقط.