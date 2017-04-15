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رقم الخبر: 191159 تاريخ النشر: نيسان 14, 2017 الوقت: 18:42 الاقسام: محليات  
مكارم الشيرازي: التحرر من العنف والاغتيالات رهن بإرادة جميع البلدان

مكارم الشيرازي: التحرر من العنف والاغتيالات رهن بإرادة جميع البلدان

ندد المرجع الديني الايراني آية الله ناصر مكارم الشيرازي بالهجوم الوحشي على كنيستين للمسيحيين في مصر؛ مؤكدا في بيان صدر عنه يوم الاربعاء، ان التحرر من موجة العنف والاغتيالات بحاجة الى عزيمة جادة لكافة البلدان والزعامات الدينية في العالم بعدم مساندة هذه الجماعات التكفيرية واعلان البراءة منها.

واعرب المرجع الديني الايراني في بيانه الذي تلقت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء نسخة منه، اعرب عن بالغ الاسى والألم بعد تلقيه نبأ الهجوم الانتحاري الداعشي على الكنيستين في مصر؛ مبينا ان الجماعات التكفيرية والمناوئة للدين تعمد الى تشويه صورة الاسلام وبث الاسلاموفوبيا من خلال الجرائم التي تمارسها يوميا في انحاء العالم؛ ومشيرا في ذات السياق الى الهجوم على المارة في ارصفة السويد وايضا قتل المواطنين الابرياء في قطار الانفاق بروسيا واخيرا استهداف مراكز عبادة المسيحيين في المدن المصرية.
واكد اية الله مكارم الشيرازي في البيان، على ان التحرر من موجة العنف والاغتيالات بحاجة الى عزيمة جادة من قبل كافة البلدان والزعامات الدينية في العالم بعدم مساندة هذه الجماعات التكفيرية واعلان البراءة منها؛ معربا عن اسفه لفقدان هذه العزيمة في العصر الحاضر.
واعلن المرجع الديني الايراني تضامنه مع الشعب المصري العظيم في هذا الحادث المرير؛ سائلا الباري تعالى لذوي الضحايا بالصبر والسلوان وللجرحى بالشفاء .


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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