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رقم الخبر: 191158 تاريخ النشر: نيسان 14, 2017 الوقت: 18:38 الاقسام: محليات  
صفوي: على الشعب إعتماد الاقتصاد المقاوم في مواجهة التهديدات

صفوي: على الشعب إعتماد الاقتصاد المقاوم في مواجهة التهديدات

أكد اللواء سيد رحيم صفوي مستشار القائد الاعلى للقوات المسلحة، على ضرورة اعتماد الشعب لخيار الاقتصاد المقاوم في مواجهة التهديدات الاقتصادية التي تحدق بالبلاد.

واوضح اللواء صفوي في كلمة القاها في مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد اللواء صياد شيرازي اقيمت عصر الاربعاء ، ان الشهيد صياد شيرازي كان شخصا ملتزما في سلوكه القيادي والعسكري وشجاعا وعطوفا وكان يتصف بخصال افراد التعبئة.
واكد ان الشهيد صياد شيرازي كان مؤمنا بولاية الرسول الاعظم (ص) والائمة الاطهار (ع) ومن هذا المنطلق كان مؤمنا بولاية الفقيه، مشيرا الى ان الشهيد كان يكن محبة كبيرة لقائد الثورة الاسلامية سواء خلال فترة الحرب المفروضة او بعدها.
واوضح اللواء صفوي في جانب آخر من حديثه ضرورة استكشاف عناصر القدرة الوطنية، وقال: يجب علينا ان نعرف ان شعبنا اثبت للعالم امتلاكه لطاقة عظيمة من الصمود والصبر ، واذا ما واجهت ايران تهديدا ، فان شعبنا سيتصدى له.
واضاف : ان احد عناصر القدرة الوطنية هي الروح الحماسية لشعبنا، وفي الوقت الحاضر اذا كان هناك تهديد اقتصادي ، فان شعبنا يجب ان ينفذ الاقتصاد المقاوم الذي اكد عليه قائد الثورة الاسلامية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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