نصح رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي، الحكومة الاميركية بان توجه رسالة السلام والصداقة بدلا عن الصواريخ الى المنطقة.

وفي كلمة له خلال مراسم الاحتفال باليوم الوطني لباكستان في ذكراه الـ 77 في طهران، قال بروجردي، انني انصح الحكومة الاميركية بأن توجه رسالة السلام والصداقة بدلا عن القنابل والصواريخ الى المنطقة، وان تدعم الامن المستديم فيها.

وبشأن العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان قال، ان العلاقات بين البلدين تحظى بعمق تاريخي وأواصر لا تنفصم.

وأشار الى الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين واضاف، ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية على المزيد من تطوير العلاقات بين البلدين.

واعتبر ظاهرة الارهاب البغيضة بانها تسبب المعاناة للمنطقة وقال، ان سياسة ايران مرتكزة على التصدي الجاد لهذه الظاهرة وآمل بان نشهد على وجه السرعة إرساء الامن والاستقرار في المنطقة خاصة في افغانستان والعراق واليمن.

من جانبه أكد السفير الباكستاني في طهران آصف علي خان دراني خلال الاحتفال أن للبلدين مواقف مشتركة على صعيد المنطقة؛ لافتا الى جهود طهران وإسلام أباد الرامية الى تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال دراني أن باكستان تعد ضمن الاسواق الجديدة ويشهد الإقتصاد الباكستاني نموا بنسبة أكثر من 4 بالمئة.

واكد أن باكستان وإيران تتمتعان بعلاقات أخوية وثيقة منذ سبعة عقود وقد اصبحت أكثر قوة اليوم،؛ لافتا الى ان المسؤولين في كلا البلدين يعملون على المضي قدما في اطار العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بينهما.

وتابع السفير الباكستاني في ايران، أن علاقات طهران واسلام اباد ترتكز على أسس المصالح والتقاليد والمعتقدات والتراث الإسلامي المشترك؛ متطلعا الى تعزيز هذه العلاقات خلال السنوات المقبلة.

واكد دراني على تعهد بلاده بالإستفادة من الإطار الحالي لتطوير العلاقات السياسية والدفاعية والاقتصادية والثقافية والتجارية وبما يخدم مصالح الشعبين الإيراني والباكستاني العظيمين.

وأعتبر ان الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني حجة الإسلام حسن روحاني خلال الشهر الماضي الى باكستان، بأنها جاءت في سياق تعزيز العلاقات الثنائية؛ مبينا أن قادة البلدين أكدا خلال هذه الزيارة على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة في أقرب وقت ممكن، بما فيها مذكرة التفاهم الخاصة بالكهرباء ومشروع أنابيب الغاز بين باكستان وايران، وفتح قنوات مصرفية فاعلة بين الجانبين.



