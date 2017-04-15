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رقم الخبر: 191156 تاريخ النشر: نيسان 14, 2017 الوقت: 18:32 الاقسام: محليات  
طهران تتطلع للتعاون المشترك مع جاكرتا في مجال تكنولوجيا النانو

طهران تتطلع للتعاون المشترك مع جاكرتا في مجال تكنولوجيا النانو

دعت اللجنة الايرانية الخاصة بتطوير تكنولوجيا النانو، الحكومة الاندونيسية الى التعاون المشترك في مجال تنمية تكنولوجيا النانو كونها تسهم في حل مشاكل مختلف القطاعات بما فيها الصحة والصناعة والبيئية.

واضاف أمين اللجنة الخاصة بتطوير تكنولوجيا النانو، سعيد سركار، في مقابلة أجراها معه موقع «اكونومي اوكيزون» الاندونيسي، ان اللجنة تعمل على تعريف تكنولوجيا النانو للمواطنين الاندونيسيين كونهم يعيشون في دولة مسلمة ليصل مستوى التقدم فيها الى ما هو عليه في عدد من الدول المتقدمة بما فيها أمريكا وألمانيا.
واوضح ان تكنولوجيا النانو تسهم في حل الكثير من المشاكل بما فيها التكاليف الباهظة للعلاج والانتاج وكذلك التلوث البيئي، مؤكدا ان معالجة السرطان تعد إحدى فوائد استخدام تكنولوجيا النانو في مجال الصحة.
واشار الى السعر المنخفض للادوية الايرانية المضادة للسرطان كونها تنتج من خلال استخدام تكنولوجيا النانو، معلنا بذلك ان بامكان اندونيسيا ان تتحول الى احد منتجي هذه الادوية في جنوب شرق آسيا.
ولفت الى ما تتميز بها تكنولوجيا النانو في تقديم حلول لمشاكل تلوث المياه والى جانب ذلك فانها تسهم في خفض تكاليف الانتاج الصناعي و سرعة و زيادة جودة المنتجات.
يذكر ان سركار زار جاكرتا على راس وفد ايراني والتقى وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية دارمين نانسوتيون و وزير العلوم و الابحاث والتعليم العالي محمد نصير ووزير الصناعة ايرلنغا هارتارتو، كلا على انفراد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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