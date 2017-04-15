سجلت أسعار النفط تغيراً طفيفاً يوم الخميس في أسبوع شهد تعويض أنواع الخام القياسي للمزيد من الخسائر التي منيت بها في مارس/ آذار، وسط آمال متزايدة باقتراب العرض والطلب من التوازن.

في الوقت ذاته، ارتفع عدد منصات الحفر النفطية الأمريكية إلى أعلى مستوى في عامين بما يهدد عودة التوازن إلى الأسواق. وقالت شركة (بيكر هيوز) لخدمات الطاقة يوم الخميس: ان الشركات الأمريكية أضافت 11 حفارة نفطية في الأسبوع المنتهي في 13 أبريل/ نيسان ليصل العدد الإجمالي إلى 683 حفارة. وزاد عدد الحفارات على مدار 13 أسبوعاً متتالياً.

وتعاني السوق من فائض في المعروض منذ منتصف عام 2014، وهو ما دفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون غير أعضاء بها إلى الاتفاق على خفض الإنتاج في الأشهر الستة الأولى من هذا العام. وتجتمع أوبك في الخامس والعشرين من مايو/ أيار لبحث تمديد خفض الإنتاج لما بعد يونيو/ حزيران. وأظهرت بيانات أوبك أن الدول الأعضاء في المنظمة خفضت إنتاجها في مارس/ آذار بما يزيد عما كانت قد تعهدت به.

وأغلقت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة ثلاثة سنتات إلى 89ر55 دولار للبرميل بعدما لامست أعلى مستوى في شهر يوم الأربعاء. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات في التسوية إلى 18ر53 دور للبرميل.

هذا واستقر الذهب قرب أعلى مستوياته في خمسة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة واتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية بالنسبة المئوية منذ أبريل/ نيسان 2016 في ظل تراجع الدولار والمخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالشرق الأوسط وكوريا الشمالية، وهو ما عزز الإقبال على الملاذات الآمنة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 40ر1287 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 45ر05 بتوقيت غرينتش في ظل تداولات ضعيفة بسبب عطلة عامة في كثير من الدول. وبلغت أسعار المعدن الأصفر أعلى مستوياتها منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني عند 64ر1288 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. ويتجه المعدن صوب تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أواخر أبريل/ نيسان 2016 بصعوده نحو 7ر2 بالمئة هذا الأسبوع. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 9ر0 بالمئة إلى 10ر1290 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1ر0 بالمئة إلى 51ر18 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عند 599ر18 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وزاد البلاتين 2ر0 بالمئة إلى 65ر970 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 1ر0 بالمئة إلى 08ر794 دولار للأوقية.