وقعت شركة الطيران الوطنية (الايرانية) اتفاقية مع شركة 'ATR' الايطالية-الفرنسية لصناعة الطائرات، يوم الخميس، تنص على قيام الأخيرة بتزويد ايران بـ20 طائرة ركاب.

وقام بتوقع الاتفاقية عن جانب ايران المدير التنفيذي لشركة الطيران الوطنية فرهاد برورش، وعن الشركة الايطالية - الفرنسية كريستين شرر، كما تمت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر الطيران الايراني في طهران.

وقال برورش في معرض الإشارة الى تفاصيل الاتفاقية: ان شركة 'ATR' ستقوم خلال الشهر القادم بتسليم ايران 4 من هذه الطائرات، موضحاً انها من فئة الطائرات المروحية وتسع لـ70 راكباً، وقادرة على الطيران محملة بالركاب لمسافة تتراوح مابين 1500 و 1600 كيلومتر، فيما تبلغ سرعتها 650 كيلومتراً في الساعة.

وأردف رئيس شركة الطيران الايرانية: انه وفقاً للاتفاقية، فقد تقرر تسليم جميع الطائرات (العشرين) بنهاية العام 2018، مضيفاً: ان الإتفاقية تشير الى إمكانية شراء 20 طائرة أخرى.

من جهته، أعلن المدير التنفيدي لشركة 'ATR' ، باتريك دو كاسل باجاك، عن ترحيب هذه الشركة بالمساهمة في تعزيز قدرات الأسطول الجوي الايراني عبر تزويده بالطائرات المصنعة لديها. وأكد باجاك ان شركته تولي إهتماماً كبيراً بتطوير الأسطول الجوي الايراني ورفع مكانته الإقليمية في هذا القطاع.