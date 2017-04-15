قال وزير النفط الايراني بيجن زنكنة: ان معدل صادرات ايران للنفط والغاز المسال خلال العام (الايراني) الماضي تجاوز المليونين و600 ألف برميل يومياً، مؤكداً بالقول: (سنواصل هذا المسار خلال العام الحالي أيضاً).

وأشار الوزير زنكنة، في تصريح له على هامش اجتماع مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي، أشار الى إقامة أضخم مراسم لتدشين المشاريع النفطية بقيمة 20 مليار دولار في منطقة عسلوية (جنوب البلاد) برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني يوم الأحد من الأسبوع الجاري، موضحاً انه سيتم في هذه المراسم تدشين وحدات جديدة من حقل بارس الجنوبي وطبقاته النفطية التي سيتم الإنتاج فيها للمرة الأولى، فضلاً عن عدد من المشاريع البتروكيماوية الضخمة.

وبشأن وحدات بارس الجنوبي المتبقية، قال زنكنة: ان 6 وحدات من هذا الحقل وهي 11 و13 و14 و22 و23 و24 لم تدشن حتى الآن، معلناً انه وفقاً للبرامج المتبعة سيتم تدشين وحدة واحدة من هذه الوحدات بنهاية العام الحالي، فيما تؤجل الوحدات الأخرى الى العام القادم.

وفي جانب آخر من تصريحاته، لفت وزير النفط الى أن حجم إنتاج ايران للغاز بلغ نفس مستوى الإنتاج لدى قطر من حقل بارس الجنوبي، مبيناً ان الأخيرة أعلنت اعتزامها على تطوير هذا الحقل من جديد، مؤكداً: (فيما اذا أقدمت قطر على ذلك، فاننا سنقوم بتطويره أيضاً).

هذا وأدرجت الحكومة الايرانية إنجاز هذه المشاريع الخمسة في حقل بارس الجنوبي على سلم أولوياتها، وقامت على أساسه في إكمال تلك المشاريع بوتيرة أسرع لتكون اليوم جاهزة للتدشين الرسمي. وبحسب تقرير لوزارة النفط الايرانية، تحظى الوحدة التاسعة عشرة بمزيد من الأهمية مقارنة بالوحدات الأربعة الأخرى، ذلك أنها تقع على القطب الحدودي المشترك مع قطر ودورها في ضمان حصة ايران من الغاز في هذا الحقل المشترك.