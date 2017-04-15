أعلن مساعد رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية، بأن صادرات البلاد غير النفطية بلغت خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 آذار/ مارس) 44 مليار دولار، مسجلة نمواً بنسبة 4 بالمائة مقارنة مع العام الذي سبقه.

وقال محمد رضا مودودي، في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، خلال زيارته التفقدية لحدود خسروي وبرويزخان بمحافظة كرمانشاه (غرب البلاد): ان صادرات البلاد غير النفطية خلال العام الماضي رغم انها حققت نمواً بنسبة 4 بالمائة، إلا أنها كانت أقل من المتوقع بنسبة 16 بالمائة. وأضاف مستشار وزير الصناعة والمناجم والتجارة: انه وبغية تحقيق الأهداف المرسومة فلابد من مراجعة برنامج الإنتاج الداخلي من أجل زيادة الصادرات، مؤكداً بأنه سيتم العمل بهذا الأمر وفقاً للطاقات المتوفرة.

وأشار مودودي الى أن صادرات البلاد شهدت انخفاضاً عبر حدود محافظة كرمانشاه الى العراق خلال العام الماضي، إذ بلغت ملياراً و 800 مليون دولار، معرباً عن أمله بزيادة هذه الصادرات في ضوء التحسن التدريجي للأمن في مناطق العراق المتاخمة لهذه المحافظة.