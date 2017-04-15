واشاد قائد الثورة الاسلامية في بيان صدر بالمناسبة عن سماحته يوم الخميس، بجهود الفقيد التعليمية على مدى فترة زمينة طويلة لدى الحوزة العلمية بمشهد المقدسة.

واعرب سماحته عن مواساته مع اسرة المغفور له حجة الاسلام حسن صالحي ونجله وذويه وكافة تلامذته ومحبيه؛ سائلا الباري تعالى للفقيد بالرحمة والرضوان.



