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رقم الخبر: 191151 تاريخ النشر: نيسان 14, 2017 الوقت: 18:13 الاقسام: محليات  
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة حجة الاسلام صالحي

قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة حجة الاسلام صالحي

عزى قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي برحيل العالم المتقي والمعلم المخلص والدؤوب ابو الشهيد حجة الاسلام السيد حسن صالحي.

واشاد قائد الثورة الاسلامية في بيان صدر بالمناسبة عن سماحته يوم الخميس، بجهود الفقيد التعليمية على مدى فترة زمينة طويلة لدى الحوزة العلمية بمشهد المقدسة.
واعرب سماحته عن مواساته مع اسرة المغفور له حجة الاسلام حسن صالحي ونجله وذويه وكافة تلامذته ومحبيه؛ سائلا الباري تعالى للفقيد بالرحمة والرضوان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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