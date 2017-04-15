أكد السفير الايراني في بلغراد، حسين ملاعبداللهي، على تطوير التعاون الزراعي بين ايران وصربيا، واصفاً التقدم الذي حققته ايران في المجال الزراعي خلال الأعوام الأخيرة بأنه ايجابي للغاية.

وقال ملاعبداللهي، خلال لقائه الخميس، وزير الزراعة والبيئة الصربي برانيسلاف نديموفيتش، ان فرض إجراءات الحظر الدولي لم يستطع الوقوف أمام نمو وتقدم ايران في المجال الزراعي، حيث تحولت ايران خلال الأعوام الأخيرة الى أحد المنتجين والمصدرين المهمين للمحاصيل الزراعية في منطقة الشرق الأوسط. كما أكد على التعاون بين البلدين في مجال الإنتاج المشترك والزراعة العابرة للحدود. وأشار السفير الايراني الى إنتاج المكائن الزراعية ومصانع معالجة المحاصيل الزراعية في ايران، معلناً استعداد البلاد لتصدير المكائن والمعرفة التقنية الى صربيا.

من جانبه، اعتبر وزير الزراعة وحفظ البيئة الصربي، الجمهورية الاسلامية الايرانية من الاسواق المهمة لبلاده في المجال الزراعي. وخلال اللقاء، قال نديموفيتش: ان صربيا ستعترف رسمياً بشهادة جودة المحاصيل الزراعية الايرانية وستفتح الطريق أمام هذه المحاصيل الى أسواق صربيا.

وأشار نديموفيتش الى موقع صربيا كحلقة وصل بين آسيا وأوروبا، داعياً للمزيد من التعاون بين البلدين في مجال الزراعة ونقل تكنولوجيا ومعالجة المحاصيل الزراعية. ونوه الوزير الصربي الى توقيع بلاده إتفاقية للتجارة الحرة في مجال المحاصيل الزراعية مع الصين وروسيا، معلناً استعداد بلاده لتوقيع مثل هذه الاتفاقية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية أيضاً.