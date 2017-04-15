أعلن وزير الاقتصاد والمالية الايراني، علي طيب نيا، أنه تم بعد الاتفاق النووي توقيع مذكرات تفاهم لاستثمارات بقيمة 50 مليار دولار بصورة تمويلات في المشاريع الاقتصادية بالبلاد.

وفي تصريح له في مدينة أراك (مركز البلاد)، الخميس، قال الوزير طيب نيا: ان مذكرات التفاهم هذه تم توقيعها مع مستثمرين أجانب وقد أنجزت المفاوضات والتمهيدات حولها وسيتم التوقيع النهائي على الكثير من عقودها.

وأشار طيب نيا الى بعض المشاكل والقيود للاستفادة من الاستثمارات الأجنبية بصورة التمويل (finance) ، وأضاف: ان هذه القيود أزيلت مع دولتين أوروبيتين ودولة آسيوية وتتم حالياً متابعة مراحل حل القضايا القائمة مع سائر الدول. وتابع قائلاً: ان المؤمل مع رفع هذه المشاكل في القريب العاجل توفير الأرضية لاجتذاب 50 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بصورة تمويل.

وأشار طيب نيا الى اجتذاب 12 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بصورة مباشرة خلال العام الماضي في المشاريع الاقتصادية للبلاد، في الوقت الذي كانت الحكومة قد خططت لاجتذاب 7 مليارات دولار فقط. واعتبر ان أفضل أسلوب للاستفادة من المصادر هو اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في المشاريع الاقتصادية في البلاد، وقال: انه وفقاً لهذا الأسلوب، يقوم المستثمر الأجنبي بتوفير المصادر المالية والتكنولوجيا الحديثة. وأوضح بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع بنكين صينيين للاستثمار في البلاد بقيمة 25 مليار دولار، وقال: ان سائر البنوك الصينية تسعى أيضاً للاستثمار في ايران.