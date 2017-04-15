أعلن مدير العلاقات العامة والشؤون الدولية لسوق رأس المال، ياسر فلاح، عن إقامة المعرض التاسع لسوق رأس المال الإسلامي (ICM) وسط مشاركة قرابة 40 شركة أجنبية من 18 بلداً، حيث تستضيفه هيئة البورصة والأوراق المالية في العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلن فلاح، في تصريح له، ان الدورة التعليمية الدولية التاسعة لسوق رأس المال الإسلامي ICM ستنطلق بالتعاون مع بنك التنمية الإسلامية إعتباراً من 2017-04-18 في طهران العاصمة الإٍيرانية .وكشف فلاح أن 33 باحثاً ومفكراً وناشطاً ومسؤولين من 18 بلداً في هذا المجال سيشاركون في هذه الدورة التدريبية، معتبراً أن عدد الدول المشاركة يعتبر رقماً قياسياً قياساً بالسنوات الماضية .

وقال مدير العلاقات العامة والشؤون الدولية لسوق رأس المال: ان 5 دول ستشارك في هذه الدورة التدريبية الدولية وهي بلجيكا وجمهورية بوركينافاسو وفرنسا وساحل العاج وفلسطين وللمرة الأولى .وأضاف: ان دورات أسواق رأس المال الإسلامي الدولي تتمحور حول النهضة البرمجية ونقل المعرفة التقنية والتشغيلية في مجال أسواق رأس المال الإسلامي على أساس الفقه ودينامية المذهب الشيعي وتوفير الأدوات والتطورات والتمهيد للمؤسسات المالية الإسلامية .

يذكر أنه بعد أول دورة تدريبية بالتعاون مع البنك المركزي الإيراني، وقعت البورصة الإٍيراينة مذكرة تعاون مع بنك التنمية الإسلامي. ومنذ الدورة الثانية وحتى الآن، فان هذه الدورة تعمل مع المؤسسة المذكورة، الأمر الذي أضاف غنى لها وجعلها أكثر شعبية في كل عام في البلدان ولا سيما البلدان غير الإسلامية .