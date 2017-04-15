* الرئيس روحاني بترشح لدورة رئاسية ثانية

الوفاق/مختار حداد - بدأ صباح الجمعة اليوم الرابع لتسجيل اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية وكان من ابرز الشخصيات التي ترشحت للانتخابات الرئاسية الجمعة الرئيس حسن روحاني الذي ترشح لدورة رئاسية ثانية ومن ثم قام بجولة في مختلف اقسام ومكاتب لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية، حيث رافقه وزير الداخلية وقدم له شرحا وافيا عن مراحل عملية تسجيل اسماء المرشحين.

* وسادن الروضة الرضوية يترشح

كما تقدم سيد ابراهيم رئيسي سادن الروضة الرضوية بترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية وبعد تسجيل اسمه قال رئيسي وهو مرشح الجبهة الشعبية لقوى الثورة الاسلامية ان ما يمكن ان يشكل محورا للمرشحين والقائمين على الانتخابات هو القانون.

وأبلغ رئيسي الصحفيين ان التقيد بسلطة القانون هو حصيلة العمل لا سيما للذين ينفذون القانون.

واضاف: إن المترشحين يجب ان يتقيدوا أكثر من الآخرين بالقانون، كما يتعين على داعمي المرشحين ولجانهم الانتخابية ان يعملوا في اطار القانون.

كما اقدم عدد من الشخصيات الخميس والجمعة على تسجيل اسماء هم كمرشحين كان من بينهم مصطفى كواكبيان عضو لجنة السياسة الخارجية والامن القومي في مجلس الشورى الاسلامي، ومحسن غرويان الاستاذ في الحوزة والجامعة، ومحمد غرضي وزير البريد الاسبق، وآية الله سيد هاشم بطحائي عضو مجلس خبراء القيادة، ونوروزي نائب في مجلس الشورى الاسلامي، محمد حسن صبحاني النائب الاسبق في مجلس الشورى، محمد زارع فومني رئيس الجبهة الشعبية للاصلاحات، ومهدي كلهر المستشار الاعلامي للرئيس السابق احمدي نجاد وعلي رضا زاكاني النائب السابق في المجلس.

هذا وأعلنت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لقوى الثورة الاسلامية انها تسمح لخمسة من مرشحيها الذين جرى انتخابهم في الاجتماع الثاني للجمعية العامة للجبهة خوض الانتخابات الرئاسية في المرحلة الراهنة.

وجرى اتخاذ هذا القرار من قبل الشورى المركزي للجبهة في اجتماعها عصر الخميس وتم ابلاغ المرشحين المنتخبين بهذا القرار.

وقد سجلت العشرات من الوجوه السياسية والمواطنين لخوض الانتخابات الرئاسية ولكن سيتم اختيار المرشحين النهائيين للانتخابات من بين هؤلاء بعد دراسة مجلس صيانة الدستور أهليتهم والذين يجب أن يكونوا من كبار رجال السياسة أو الدين وأن تكون لهم تجارب في ادارة مؤسسات هامة في البلاد.

وتتواصل عملية التسجيل للراغبين بالترشح لخوض الانتخابات الرئاسية لغاية السبت ومن ثم يتم تحديد المرشحين المؤهلين الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة.

وحتى ظهر يوم الجمعة سجل أكثر من 820 شخصاً من بينهم أكثر من 21 إمرأة، للانتخابات الرئاسية في البلاد.

ويبلغ اكبر المرشحين سنا الـ 88 من عمره في حين يبلغ اصغرهم 18 عاماً.

ومن المقرر ان تجري الانتخابات الرئاسية الايرانية في 19 أيار – مايو القادم وذلك تزامنا مع الدورة الخامسة لانتخابات المجالس البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي.





