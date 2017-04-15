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رقم الخبر: 191145 تاريخ النشر: نيسان 14, 2017 الوقت: 18:22 الاقسام: دوليات  
البحرية الأسبانية تنقذ 26 مهاجرا في المتوسط

البحرية الأسبانية تنقذ 26 مهاجرا في المتوسط

أعلنت هيئة الإنقاذ البحرى الإسبانية، أنها تمكنت من إنقاذ 26 مهاجرا كانوا على متن قارب يحاولون الوصول إلى الساحل الأوروبي.

وكان القارب على بعد 15 ميلا جنوب غرب بلدة "برباط" الساحلية، مشيرة إلى أن قارب الإنقاذ البحري "سالفمار جادير" قد عثر على قارب المهاجرين المتعثر في وقت مبكر من يوم الجمعة. بدورها، أعلنت خدمة الطوارئ بمنطقة أندلسيا جنوب إسبانيا، أن من كانوا على متن القارب هم 20 رجلا و6 سيدات وأصولهم جميعا من شمال أفريقيا.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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