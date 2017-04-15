  • السبت ١٨ رجب ١٤٣٨
  • السبت , أبريل 15, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191144 تاريخ النشر: نيسان 14, 2017 الوقت: 18:22 الاقسام: دوليات  
روسيا تحتجز سفينة إيطالية قرب سواحل القرم

روسيا تحتجز سفينة إيطالية قرب سواحل القرم

أعلنت مديرية حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية القرم أن حرس الحدود الروسي احتجز سفينة إيطالية اخترقت الحدود الروسية.

وذكر بيان لحرس الحدود الروسي، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية يوم الجمعة أنه يوجد على متن هذه السفينة قبطان و6 من أفراد الطاقم من كرواتيا وسلوفينيا والجبل الأسود.

وأشار البيان إلى أن حرس الحدود الروسي اقتاد السفينة إلى ميناء كيرتش شرقي القرم وفرض عليها حظرا بمغادرة الميناء.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0720 sec