|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 191144
|تاريخ النشر: نيسان 14, 2017
|الوقت: 18:22
|الاقسام: دوليات
|
روسيا تحتجز سفينة إيطالية قرب سواحل القرم
أعلنت مديرية حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية القرم أن حرس الحدود الروسي احتجز سفينة إيطالية اخترقت الحدود الروسية.
وذكر بيان لحرس الحدود الروسي، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية يوم الجمعة أنه يوجد على متن هذه السفينة قبطان و6 من أفراد الطاقم من كرواتيا وسلوفينيا والجبل الأسود.
وأشار البيان إلى أن حرس الحدود الروسي اقتاد السفينة إلى ميناء كيرتش شرقي القرم وفرض عليها حظرا بمغادرة الميناء.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر
|توتر غير مسبوق بين واشنطن وبيونغ يانغ.. وكوريا الشمالية: لن نقف ’مكتوفي الأيدي’ أمام أية ضربة أميركية