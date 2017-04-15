وذكر بيان لحرس الحدود الروسي، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية يوم الجمعة أنه يوجد على متن هذه السفينة قبطان و6 من أفراد الطاقم من كرواتيا وسلوفينيا والجبل الأسود.

وأشار البيان إلى أن حرس الحدود الروسي اقتاد السفينة إلى ميناء كيرتش شرقي القرم وفرض عليها حظرا بمغادرة الميناء.