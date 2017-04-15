ذكر الجيش الباكستاني يوم الجمعة مقتل ثلاثة جنود وعشرة مسلحين، وذلك في تبادل كثيف لإطلاق النار وقع بين الجانبين بعد مداهمة قوات الأمن لمخبأ للمسلحين وسط البلاد.

وبحسب ماقاله الجيش فى بيان نقلته "إيه بي سي نيوز" الأمريكية: إن ثلاثة جنود قتلوا وأصيب جنديان بجروح في تبادل إطلاق النار الذي وقع في منطقة "ديرا غازي خان"، مشيرا إلى أن مقتل 10 أشخاص من المسلحين.

يشار إلى أن باكستان قد نفذت عشرات العمليات ضد المسلحين مما أسفر عن مقتل الآلاف منهم.