قال الرئيس التركي طيب إردوغان يوم الخميس: إن حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد عقب انقلاب فاشل في يوليو تموز الماضي قد يجري تمديدها عندما يحين موعد انتهائها هذا الشهر.

وتمكن حالة الطوارئ الحكومة من تجاوز البرلمان في سن قوانين جديدة وتقييد أو تعليق حقوق وحريات عندما ترى ذلك ضروريا.

وقال إردوغان لتلفزيون (تي.جي.آر.تي) "إذا انتهى الأجل فسوف نمددها. لا توجد عقبة أمام ذلك."

وأدلى إردوغان بتعليقاته قبل أيام من استفتاء سيصوت فيه الأتراك على تعديلات دستورية تعزز سلطات رئيس البلاد. وأظهر استطلاعان للرأي يوم الخميس أغلبية ضئيلة مؤيدة للتعديلات.

وجرى تمديد حالة الطوارئ في 19 يناير كانون الثاني ثلاثة أشهر أخرى في خطوة قالت الحكومة إنها ضرورية لمواصلة عملية التطهير التي تستهدف أنصار رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الإنقلاب. وانتقد خصوم إردوغان حالة الطوارئ وقالوا إنها يجري استخدامها كذريعة لسحق المعارضة.

الى ذلك قالت وكالة الأناضول للأنباء يوم الجمعة: إن شرطة اسطنبول احتجزت خمسة عناصر تشتبه في انتمائها لتنظيم داعش وفي أن بضعهم كان يخطط لهجوم في تركيا قبل الاستفتاء المقرر يوم الأحد.

وقالت الوكالة إن الشرطة تشتبه في أن ثلاثة من المحتجزين كانوا يخططون لشن هجوم باسم داعش. والاثنان الآخران، وأحدهما من أصل طاجيكي، سافرا إلى "مناطق صراع" ونفذا عمليات لحساب التنظيم.

وتشير أصابع الاتهام إلى داعش في ستة هجمات على الأقل على أهداف مدنية في تركيا خلال الأشهر الأخيرة بما في ذلك هجوم في ليلة رأس السنة على ملهى ليلي في اسطنبول أسفر عن مقتل 39 شخصا.