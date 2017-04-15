أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنين كنديين، أحدهما من أصول سورية يدعى طارق صقر، والآخر فرح محمد شردون من أصول صومالية على لائحة الإرهاب العالمي.

وفرضت الخارجية عقوبات على الشخصين المذكورين لارتباطهما بجبهة النصرة وتنظيم داعش.

وبموجب القرار الأمريكي، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي مساء يوم الخميس، بات ممنوعا على كل الأشخاص والمؤسسات في الولايات المتحدة، أن يتعاملوا مع الشخصين المذكورين، فضلا عن ذلك سيجمد القضاء الأمريكي بموجب التصنيف الصادر حديثا أي ممتلكات لطارق صقر وفرح محمد شردون.

وبحسب المعلومات الأمريكية، فإن طارق صقر سوري الأصل حاصل على الجنسية الكندية، واستفاد من تدريب في القنص بالسلاح على الأراضي السورية، كما سافر لبعض الفترات إلى تركيا، وارتبط بجبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة سابقا في سوريا.

أما فرح محمد شردون فمواطن كندي من أصول صومالية، سافر إلى العراق وسوريا بغرض القتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، وتحول إلى متشدد بارز وساهم في التجنيد وجمع المال للمتطرفين.