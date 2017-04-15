قال وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبليه، في اجتماع الخميس: إن على المسلمين الذين يهاجرون إلى أوروبا أن يدركوا أن هناك أماكن أخرى خارج القارة أفضل بالنسبة لهم للعيش فيها، إن كانوا لا يقبلون بأسلوب الحياة الأوروبي، ونحن لن نغير نمط حياتنا من أجلهم، وإنما لابد أن يحدث العكس.

واعتبر شويبليه، خلال نقاش جرى على "مائدة مستديرة" في برلين، أن المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا ولا يقبلون أسلوبها في الحياة، ينبغي القول لهم، "إنكم اتخذتم القرار الخطأ".

وأضاف الوزير الألماني: توجد أماكن بالعالم أفضل من أوروبا للعيش تحت حكم الشريعة الإسلامية، ولكن ليس هنا.