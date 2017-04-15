قالت وزارة الدفاع الأفغانية يوم الجمعة: إن ما يصل إلى 36 شخصا يشتبه أنهم أعضاء في تنظيم داعش قتلوا في أفغانستان عندما ألقت الولايات المتحدة "أم القنابل" أقوى قنبلة غير نووية في ترسانتها.

في حين أدان رئيس أفغانستان الأسبق حامد كرزاي بشدّة إلقاء الجيش الأمريكي لأم القنابل.

ووصف كرزاي حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الجمعة هذه العملية بأنها غير إنسانية ووحشية.

جاء الهجوم في حين أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفدا رفيع المستوى إلى كابول وسط حالة تشكك بشأن خططه إزاء نحو تسعة آلاف جندي أمريكي مرابطين في أفغانستان.

ولم يتسن التحقق من عدد القتلى بشكل مستقل لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية دولت وزيري قال: إن الانفجار الهائل الذي وقع يوم الخميس واستهدف شبكة من الكهوف والأنفاق لم يسفر عن سقوط خسائر في صفوف المدنيين.

وقال وزيري في بيان: لم يصب أي مدني ولم يلحق الدمار سوى بالقاعدة التي كانت تستخدمها داعش لشن هجمات في مناطق أخرى من الإقليم"

وأقام داعش معقلا في شرق أفغانستان وشنّ هجمات فتاكة على العاصمة كابول.

وقال آدام ستومب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الخميس: إن طائرة من طراز (إم.سي-130) أسقطت القنبلة (جي.بي.يو-43) التي تزن 9797 كيلوجراما على منطقة أتشين بإقليم ننكرهار المحاذي لباكستان.

والقنبلة المعروفة أيضا باسم "أم القنابل" يتم توجيهها بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) وجرى اختبارها أول مرة في مارس آذار 2003 وحينها تسببت في سحابة أمكن رؤيتها على بعد 32 كيلومترا.

من جهته قال كرزاي على تويتر: هذه ليست الحرب على الإرهاب لكنها إساءة الاستغلال غير الإنسانية والأكثر وحشية لبلادنا كأرض تجارب لأسلحة جديدة وخطيرة.

وقال شاهد من رويترز في قرية على بعد خمسة كيلومترات من المنطقة الجبلية النائية التي أسقطت عليها القنبلة: إن المنازل والمتاجر لم تتضرر من الانفجار فيما يبدو.

وذكر سكان أنهم شاهدوا مسلحين يصعدون الجبل وينزلون منه كل يوم لزيارة القرية.

وقال أحد السكان ويدعى راز محمد: كانوا من العرب والباكستانيين والصينيين والمتمردين المحليين الذين يأتون للشراء من المتاجر في السوق.

ويوم الجمعة كانت القرية تعج بالقوات الأفغانية والدولية بينما حلقت طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى في سماء المنطقة.

وقال مكتب الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني في بيان: إن الهجوم كان في إطار عملية مشتركة بين القوات الأفغانية والدولية. وأضاف: نسقت القوات الأفغانية والأجنبية عن كثب هذه العملية وكانت أكثر حذرا لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

وقال مسؤولون أمريكيون: إن القنبلة وضعت للاستخدام المحتمل في أفغانستان لبعض الوقت منذ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وكثفت الولايات المتحدة حملتها الجوية على داعش ومقاتلي حركة طالبان في أفغانستان ونشر سلاح الجو نحو 500 سلاح في الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2017 صعودا من 300 في نفس الفترة عام 2016.

رسالة تهديد لسوريا وكوريا الشمالية

هذا وعلقت شبكة "سي إن إن" الأمريكية على إسقاط الولايات المتحدة أكبر قنبلة غير نووية في التاريخ على أفغانستان، والتي تعرف باسم "أم القنابل"، مستهدفة مسلحي داعش، بأن هذه الخطوة تُفهم على أنها جزء من محاولة قلب مسار الحرب التي لا تسير على نحو جيد للحكومة الأفغانية، ومن ثم الولايات المتحدة.

وأشارت الشبكة إلى أن هناك إحساساً بتكرار هذا الأمر من قبل، فقد أسقطت القوات الجوية الأمريكية قنبلة ضخمة تزن 15 ألف رطل من قنابل تعرف باسم "ديزي كوتر" على مجمع تورا بورا، حيث كان يختبئ أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق، في ديسمبر 2001، والمكان الذي تم استهدافه بأم القنابل يوم الخميس، هو منطقة أشن، وتبعد ما يقرب من 10 أميال فقط عن منطقة تورا بورا.

وفى حين أن قنابل ديزي كوتر قتلت العديد من أعضاء القاعدة، إلا أن بن لادن وعدد من كبار مساعديه استطاعوا الهرب، وهذا مذكر جيد بأن عددا قليلا للغاية من الحملات الجوية يتم الانتصار فيها بإلقاء قنابل من الجو.

ولفتت "سي إن إن" إلى احتمال وجود آثار جانبية لضرب أفغانستان، مثل أن تكون رسالة لكوريا الشمالية أو سوريا بأن الولايات المتحدة تستطيع استخدام مثل هذه الأسلحة ضد النظام في هاتين الدولتين، لكن يظل الأساس في هذه الخطوة هو أن الحرب في أفغانستان في مرحلة حرجة.

وكان قد أكد الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبد الله عبد الله أن إلقاء الجيش الأمريكي لأكبر قنبلة غير نووية شرق البلاد تم بالتنسيق مع الحكومة الأفغانية.

وقال عبد الله- حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الجمعة أنه تم تنفيذ هذه العملية بعناية كبيرة لتجنب وقوع أي أضرار في صفوف المدنيين.