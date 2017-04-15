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رقم الخبر: 191138 تاريخ النشر: نيسان 14, 2017 الوقت: 17:13 الاقسام: منوعات  
محاكمة شاب بتهمة صفع حمار!

محاكمة شاب بتهمة صفع حمار!

في حادثة غريبة تعنى بالعنف ضد الحيوان، قبضت الشرطة الأميركية على شاب في ربيعه الـ 18 يدعى لوكاس ديتريتش، بتهمة إقدامه على صفع حمار على وجهه في مزرعة بولاية إلينوي.

وأوردت صحيفة (الديلي ميل) أن الشاب نشر الفيديو الذي وثقه لدى صفعه الحمار على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ما استفز بعض المدافعين عن حقوق الحيوان ليبلغوا عنه.

وذكر المصدر أن الفيديو وثق في مزرعة ويلوبي بمدينة كلينسفيل في ولاية إلينوي، حين كان ديتريتش رفقة أصدقائه يحتفلون بعيد ميلاد، ليقوم بـضرب الحمار (أمور)، 13 عاماً، على جانب وجهه بقبضة اليد.

وقال المصدر نقلا عن موقع (ذا سموكينغ جان) لأخبار الجريمة إن الحمار (أمور) من سكان المزرعة الأليفين جداً ويسمح للزوار بملامسته، وإن الشرطة قبضت على ديتريتش، واحتجزته في سجن بمقاطعة ماديسون، ليتم بعدها إطلاق سراحه بكفالة 5 آلاف دولار، على أن يخضع للمحاكمة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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