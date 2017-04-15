رجل تركي يبلغ عمره 80 عاما، لم يقص شاربه منذ 47 عاما، حتى بلغ طوله 60 سنتمتر، حيث يعتني به في كل صباح، قبل القيام باي عمل اخر، حتى اضحى صاحب اطول شارب في العالم.

وقبل 7 سنوات، اتخذ (نجاتي جليك) (80 عاماً) قراراً بتجديله بسبب طوله (في 2010 عملت على تجديل شاربي، وأصبحت أضعه على كتفي خلال سيري، كونه يصل الأرض في حالته العادية).

وقال جليك المقيم في ولاية جانقيري وسط تركيا، إن ذلك يعود لغضبه (من موضة إطلاق الشعر في ألمانيا التي كنت أعمل فيها عام 1970، فقررت البدء بإطالة شاربي).

وأكد جليك أنه لم يقص شاربه أبداً منذ 1970، وأضاف (في ألمانيا الكل انتقد قيامي بتطويل شاربي، فهناك الكل طالبني بإطالة شعر رأسي وقص شاربي، ونكاية في ذلك أطلته).

ولفت الرجل إلى أنه شارك بمسابقة لأطول شارب أقيمت بالعاصمة أنقرة عام 1986، وفاز بالمركز الأول، مبيناً أنه بعد المسابقة قرر العودة إلى تركيا.

ووفق جليك، فإنه يمتلك أطول شارب في العالم، لافتاً إلى أن العديد من المواطنين وخاصة فئة الشباب يبدأون بالتقاط الصور الفوتوغرافية معه لدى زيارته للمدن.