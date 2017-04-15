استفادت نافورة تريفي في العاصمة الإيطالية روما العام الماضي من أرباح قياسية وصلت قيمتها إلى 1.4 مليون يورو بفضل السياح، الذين يتقاطرون عليها من كل أنحاء العالم.

ويقوم السياح بتجربة مسلية، وهي إلقاء قطعة نقود في النافورة بإستخدام اليد اليمنى على الكتف الأيسر، وفي نفس الوقت يتمنّون أمنية، حيث تقول الأسطورة إن أمنيتك ستتحقق.

وتتقاسم عائدات النافورة مجموعة متنوعة من الجمعيات الخيرية الإيطالية، التي تشرف عليها البعثة الكاثوليكية. وقد زاد المبلغ المتبرع به من قبل السياح بأكثر من 100 ألف يورو منذ عام 2013.

وتعتبر تريفي أكبر نافورة دائرية، وشيدت عام 1762 من تصميم نيكولا سالفي.

وتقول السلطات إن حساب القطع النقدية المتنوعة التي يتم إلقاؤها في النافورة تمكن المسؤولين من تتبع تدفقات السياح على المنطقة.

وأشارت إلى أنه يتم إلقاء كذلك رقائق كازينو وميداليات ونظارات شمسية وأسنان.