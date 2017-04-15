تمكن مواطن تركي من شراء سيارتين تجاريتين ودراجة نارية بثمن النقود التي وفرها طوال سنوات من توقفه عن التدخين.

(محمد توك) البالغ من العمر 42 عاماً بدأ التدخين وهو في عمر 12 عاماً واستمر بالتدخين مدة 22 عاماً قبل أن يقرر قبل 8 سنوات أن يتوقف عن التدخين وتجميع النقود التي كان يدفعها يومياً لشراء الدخان.

وبعد هذه المدة اكتشف الشاب التركي أنه تمكن من تجميع مبلغ 70 ألف ليرة تركية اشترى فيها سيارتين تجاريتين صغيرتين ودراجة نارية.

ويقول الشاب التركي إن وضعه المالي والصحي تحسن بشكل كبير جداً عقب تركه التدخين.