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رقم الخبر: 191132 تاريخ النشر: نيسان 14, 2017 الوقت: 16:40 الاقسام: منوعات  
لماذا يحب (بيل غيتس) غسيل الصحون كل ليلة؟

لماذا يحب (بيل غيتس) غسيل الصحون كل ليلة؟

يُعد مؤسّس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، أغنى رجل أعمال في العالم، إلا أن تلك الأفضليّة التي تُميّزه عن سائر الأشخاص لم تمنعه من مُمارسة هوايته المُفضّلة، ألا وهي (غسل الصحون).

تقول شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية إن غيتس يُكرّس بعض الوقت، لغسل الأطباق والأكواب القذرة التي يتركها أفراد عائلته، كل ليلة تقريباً.

على حسابه على موقع Reddit، في 2014، قال الملياردير الأمريكي إنه يجد في غسل الصحون الكثير من المُتعة.

حينما سأله أحد المُستخدمين على Reddit: (ما هو أكثر شيء تستمتع بالقيام به وتعتقد أن لا أحد يُمكن أن يتوقّعه منك؟) فأجاب غيتس: (أقوم بغسل الصحون كل ليلة- البعض يتطوّع للقيام بهذا، ولكنني أحب طريقتي فعل هذا). رُبما لا يكون (غسل الصحون) مُجرد هواية أو فِعل غريب الأطوار صادِر من شخص بحجم بيل غيتس، إذ وجدت دراسات أن هذا الأمر يُمكنه خفض التوتّر وتعزيز آليات الإبداع.

وجد باحثون من جامعة ولاية فلوريدا، في دراسة قاموا بإجرائها على بعض الطلاب، أن قيام الطلاب بغسل الصحون ساهم في خفض مستويّات التوتّر لديهم، وألهمهم بأفكار إبداعية خلّاقة، بفضل الشعور بالماء الدافئ أو رائحة الصابون المُحفّزة للدماغ.

وفي دراسة أخرى أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا، وجدوا أن إجراء مهام حمقاء يسمح بالوصول إلى حلول ابتكاريّة للمشاكل.

على سبيل المثال، الأشخاص الذين ينتهون من أداء المهام (المُمِلّة)، كما نسخ الأرقام من دليل الهاتف، يكونوا قادرين التفكير بشكل أكثر إبداعيّة، وَفقاً لدراسة من جامعة سنترال لانكشاير.

ومن ثمّ حينما تجد كومة من الصحون القذرة في الحوض، سِر على خُطى غيتس، وسارِع لتنظيفها، كي تُحاط بهالة أكثر هدوءً وإبداعاً.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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