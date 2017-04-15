غزت شركة بينهاليغون البريطانية للعطور عددا من الأسواق العالمية بمنتجاتها التي تعتمد على مستخلصات وردة قرة غول الخاصة بمنطقة هلفيتي في ولاية شانلي أورفة التركية.

وتتميز وردة قرة غول بشكلها الفريد من نوعه، وعطرها الساحر المستمد من التربة التي تنبت منها، ولونها الذي يجذب أنظار السياح المحليين والأجانب.

وقبل فترة قصيرة أرسلت الشركة البريطانية وفدا من العلماء يضمّ بروفيسورا وصيادلة إلى منطقة هلفيتي بولاية شانلي أوفة، وقاموا بجمع مستخلصات وردة قرة غول من أهالي المنطقة، لاستخدامها في إنتاج العطور، وتصدير المنتجات إلى العديد من الأسواق العالمية.

وعرضت الشركة البريطانية منتجاتها في العديد من المتاجر الضخمة حول العالم، ونشرت في موقعها على الإنترنت معلومات وافية عن محتوى المنتج ومنطقة هلفيتي التركية.

وذكرت الشركة في المقطع التعريفي لمنتجها أنّ صناعة العطر اعتمدت بالدرجة الأولى على وردة قرة غول، التي تنبت في منطقة صغيرة تقع على ضفاف نهر الفرات جنوبي تركيا.

وأضافت أن وردة قرة غول تعد من النباتات النادرة في العالم ولا تنبت سوى في تلك المنطقة الجميلة التي تطل على نهر الفرات، لأنّ الظروف البيئية الصالحة لنمو هذه الوردة لا تتوفر إلّا في تلك المنطقة.

وقال نهاد أوزدال منسق أعمال لجنة سيتاسلو الدولية في منطقة هلفيتي إنّ العطر الذي طرحته شركة بينهاليغون البريطانية قبل فترة قصيرة، شهد إقبالاً كبيراً، ونال إعجاب الكثيرين سواء في القارة الأوروبية أو في باقي بقاع الأرض.

وعن وردة قرة غول قال أوزدال: (هذه الوردة تجدون لها حكايات وقصصاً في العديد من المسلسلات والقصص الأدبية ولندرتها وسحر العطر الذي ينبعث منها، فهي تمثل ثقافة بحد ذاتها).

وأوضح: (المنتج حظي باهتمام شريحة واسعة في العالم، فالشركة البريطانية منحت اسم منطقتنا لعطرها وساهمت في نشر اسم هلفيتي حول العالم).

ولفت أوزدال إلى أنّ عطر هلفيتي لقي اهتماما كبيرا من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، متابعا أنّ عطر هلفيتي استطاع أن يحتل مكانة مرموقة بين العطورات الأغلى في العالم، حيث يباع 100 مللتر منها بـ164 يورو.