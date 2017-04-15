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رقم الخبر: 191130 تاريخ النشر: نيسان 14, 2017 الوقت: 16:45 الاقسام: دوليات  
شرطة فلوريدا تبثّ فيديو على غرار (داعش) الإرهابي لتهديد تجار المخدرات

شرطة فلوريدا تبثّ فيديو على غرار (داعش) الإرهابي لتهديد تجار المخدرات

تعرضت الشرطة الأمريكية إلى انتقادات، بعدما لجأت إلى تهديد تجار مخدرات بأسلوب يستخدمه تنظيم داعش الإرهابي ضد خصومه.

و ظهر "بيتون جرينيل" قائد شرطة مقاطعة ليك بولاية فلوريدا في شريط فيديو محاط بضباط مقنعين ومرتدين سترات واقية ضد الرصاص ويحملون أسلحة، ووجه بيتون جرينيل في الشريط "تهديدات مخيفة" لتجار المخدرات في المقاطعة.

وقال جرينيل بلغة قريبة من أشرطة (داعش) الإرهابي الدعائية موجها حديثه لتجار المخدرات استمروا بالتلفت حولكم والتساؤل فيما إذا كنا سنأتي للقضاء عليكم اليوم، وتابع: هل ستتمكنون من النوم هذه الليلة وأنتم تعلمون أن فرقنا الخاصة قد تكون على أبوابكم؟ نحن قادمون فاهربوا.

ولاقى الفيديو ردود فعل متباينة تراوحت بين الإشادة والإدانة، بسبب المظاهر العسكرية للشرطة وأسلوب التهديد الوارد فيه الذي يشبه أسلوب (داعش) الإرهابي.

وشاهد الفيديو الذي نشره مكتب الضابط جرينيل على شبكات التواصل 2ر1 مليون شخص خلال 5 أيام فقط، ويبدو أن الشرطة لجأت إلى هذا الأسلوب بعد تفاقم آفة المخدرات في مقاطعة "ليك، إذ توفي 24 شخصا نتيجة الإدمان خلال الأشهر الستة الماضية.

وزادت في السنوات الـ15 الأخيرة نسبة استخدام المواد المخدرة في الولايات المتحدة كما زادت نسبة الوفيات بسبب المخدرات بأكثر من 4 أضعاف منذ العام 1999، وقتل الإدمان نحو نصف مليون شخص.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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