الجمعة 14 إبريل 2017 - 11:22 بتوقيت غرينتش

اجتمع وزراء خارجية كل من ايران وروسيا وسوريا في العاصمة الروسية موسكو لبحث وتبادل الآراء حول الأزمة السورية.

العالم - ايران وأفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد جواد ظريف ونظيريه الروسي والسوري سيرغي لافروف ووليد المعلم اجتمعوا في روسيا وناقشوا آخر مستجدات الساحة السورية. كما بحث الوزراء الثلاث الضربة الأمريكية المريبة لسوريا وقصف مطار الشعيرات العسكري في مدينة حمص السورية بحجة استخدام الحكومة السورية الاسلحة الكيماوية في بلدة خان شيخون الواقعة في ادلب شمال سوريا. وفي هذا الإجتماع ادان ظريف كل أشكال استخدام الأسلحة الكيماوية، مستنكرا في الوقت نفسه استخدام الهجوم الكيماوي كذريعة للعدوان على سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ودعا ظريف الى تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة لمعرفة الحقيقة في هذا الموضوع. كما أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن الأزمة السورية يجب حلها والتعامل معها بالطرق السلمية وعبر القنوات الدبلوماسية فحسب.

- See more at: http://www.alalam.ir/news/1953007#sthash.HhzsdWXs.dpuf