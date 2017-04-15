  • السبت ١٨ رجب ١٤٣٨
  • السبت , أبريل 15, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191127 تاريخ النشر: نيسان 14, 2017 الوقت: 15:56 الاقسام: منوعات  
ركل الكرة في أسكتلندا فوجدت في النرويج

ركل الكرة في أسكتلندا فوجدت في النرويج

جرى العثور على كرة خاصة بإحدى الفرق التابعة لمدينة أبردين الأسكتلندية في إحدى الشواطئ بالنرويج بعد اختفائها لمدة طويلة.

وكان نادي (بانكس أودي) الأسكتلندي تحت 19 عاماٌ يعتقد أنه فقد الكرة بعدما ركلها أحد اللاعبين بقوة خلال واحدة من مباريات الدوري وغادرت من فوق سياج الملعب.

وتفاجأ مسؤولو النادي عقب توصلهم ببريد إلكتروني يخبرهم أنه جرى العثور على الكرة في جزيرة نرويجية صغيرة تبعد بحوالي 1600 كيلومتر عن أسكتلندا.

وعثر على الكرة أحد المقيمين في الجزيرة يدعا جوني ميكالسن، الذي قال إنه تعرف على الكرة بعدما وجد اسم النادي (بانكس أودي) مطبوعا عليها.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0705 sec