حديثنا بالأمس عن «شيوخ» الفتنة والضلالة ومن «يكبّر» الإعلام ذو المآرب رؤوسهم ويسميهم بـ«داعية اسلامي» أو «داعية سلفي» يا عيني وحياتك ده مش داعية سلفي بفتح السين واللام بل بكسر السين وسكون اللام.. لا نشك يا حبيبي أن هذا المخلوق أخذ «سلفي» مع الشيطان وراح ينفذ أوامره، إما في نشر الفتنة والتكفير أو نشر الجهل والحماقة والخرافة وما شابه.

أحبتي عندما حكينا عن واحد مصري اسمه بدر المشاري يفتي بجواز بل وجوب قتل الشيعي وأن دمه حلال كدم البق والصرصار والحنش.. هذا نص ما قاله والحنش تعني الأفعى باللهجة المصرية.. هذا لا يعني أن المسألة محصورة بمخلوق واحد اسمه المشاري.. أرجوكم اعملوا بحثاً على الإنترنت سترون هناك الكثير من «المشارية» واحد يفتي بقتل الشيعة وآخر يفتي بقتل أهل غزة على اعتبار أنهم شيعة وثالث يقول أن من يشك بعودة مرسي يشك بربنا!! الخ الخ..

وعندما حكينا عن الداعية السعودي عبدالله السويلم الذي روى حكاية اللقلق الذي شك بأن زوجته اللقلوقة تخونه مع ديك!! فراح قاتلها!! ويصرخ الحاضرون الله أكبر.. صلّوا على النبي.. ما شاء الله!!.. هل القيم الإسلامية يا شويخ الجهل تحتاج الى أكاذيب وخرافات لكي يقتنع بها الناس ويعزفوا عن الحرام ومساوئ الأخلاق؟!..

يعني أن مستمعيك يا شويخ كانوا يمارسون الزنا ولم يقنعهم القرآن الكريم والآيات والأحاديث وفتاوى العلماء.. ما ينفعش معهم دليل ولا حجة الى أن جاءهم فضيلة الشويخ واختلق لهم «حدوتة» اللقلوقة الزانية وكيف ثارت حمية زوجها اللقلق وقتلها!! وحينها اقتنعوا ببشاعة الزنا!!.. واقلعوا عنه وتابوا الى الله تعالى توبة نصوحة!!..

بالله عليكم الى متى يبقى بيننا أناس يصدقون هذه الخرافات وينقادون للجهل؟! والى متى يبقى بيننا نفر يستمع لشيوخ الفتنة والتكفير والطائفية؟!.. وإذا سألتني أيها العزيز عن أيهما أخطر من يدعو للتكفير أم أبو الجهالة والخرافة؟! فأنا اعتبرها سيّان.. وجهان لعملة واحدة.. لولا الجهل والحمق لما وجد التكفير موطئ قدم بين شبابنا ومجتمعاتنا.. والعكس أيضاً صحيح.. أي لولا التكفير والتطرف لساد الوئام والوحدة والوعي وما بقيت أرضية للجهل والخرافات.