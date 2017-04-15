إستنكر خطيب جمعة طهران المؤقت الشيخ كاظم صديقي، العدوان الاميركي الغاشم على الاراضي السورية، واكد انه ينتهك القوانين والاعراف الدولية.

وقال حجة الاسلام صديقي في خطبة صلاة الجمعة ضمن اشارته الى الهجوم العسكري الاميركي على سوريا: ان اميركا بعدوانها الغادر على سوريا قد انتهكت القوانين والاعراف الدولية، واثبتت للعالم زيف ادعاءاتها كما اظهرت طبيعتها العدوانية والوحشية.

واضاف: ان شن هجوم احادي الجانب على دولة مستقلة بدون مسوغ من الامم المتحدة، يدل على ضرورة نزع سلاحهم (الاميركان)، فهؤلاء لايعرفون القانون وليس لديهم دين ولايؤمنون بالله، نحن ندين الهجوم الاميركي على سوريا، ونعلن ان المقاومة وليدة ثورتنا الاسلامية، لن تتراجع امام هذه التهديدات، مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية سترد ردا قاصما وبكل قواها على اي عدوان يحاول استهداف سيادتها.

وحذر خطيب جمعة طهران المؤقت من العواقب الوخيمة لاستمرار عدوان النظام السعودي وحلفائه على الشعب اليمني المظلوم، منددا بالامم المتحدة والمنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان التي تقف الى جانب القتلة والظلمة، وشدد على ان السبيل الوحيد للخلاص من الظلم والطغيان يكمن في الاتحاد والمقاومة.

وتابع صديقي قائلا: بفضل الله فان تنظيم داعش الارهابي في حالة انهيار ، ومن اصل 40 بالمائة استولى عليه من الاراضي العراقية، يسيطر حاليا على 8 بالمائة فقط ، وان شاء الله سيتم تحريرها قريبا.

وفي جانب آخر من حديثه، تطرق إمام جمعة طهران المؤقت الى الانتخابات الرئاسية القادمة في ايران ، وان المشاركة الشعبية الواسعة في هذه الانتخابات هو حق مشروع لكل مواطن وكذلك اداء للواجب الوطني والديني.

ودعا حجة الاسلام صديقي المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الى مراعاة الاخلاق في الحملات الانتخابية وتجنب الممارسات التي تتنافى مع شأن الجمهورية الاسلامية.

وفي كلمة ألقاها قبل بدء خطبة الجمعة في طهران أكد قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد كيومرث حيدري ان القوة البرية تجتاز تغييرات كبرى تعزز من قدراتها الردعية وان الكوادر التي سيتم تطويرها ضمن البنية الجديدة تمتاز بخفة التحرك والهجوم المباغت والطاقة الهائلة وقوة الردع السريع ما يوجه صفعة مؤلمة للاعداء في أقصر وقت ممكن.

واعلن عن تدشين 4 خطوط انتاجية في مجال المعدات الاستراتيجية وخطا انتاجيا لقطع غيار طائرات الهليكوبتر خلال العام الجاري (الايراني ينتهي في 20 آذار/مارس).

ولفت قائد القوة البرية في الجيش الايراني الى ان ايران تقع في منطقة يخطط الاستكبار العالمي فيها باستمرار لمؤامرات ترمي لتأجيج الاضطرابات، موضحا انه رغم ذلك استطاعت ايران احباط مخططات التخويف منها ومن الاسلام ومذهب اهل البيت(ع) وارساء الامن المستديم في جميع ارجاء البلاد.

ونوه الى ان القوى العالمية لايمكنها تجاهل القدرات التي تمتلكها الجمهورية الاسلامية الايرانية وقوتها.

