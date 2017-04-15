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للمزید
رقم الخبر: 191124
تاريخ النشر: نيسان 14, 2017
الوقت: 15:43
الاقسام: منوعات
ترامب.. وجه أمريكا بلا «رتوش»!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
ترامب
وجه أمريكا
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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