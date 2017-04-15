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رقم الخبر: 191124 تاريخ النشر: نيسان 14, 2017 الوقت: 15:43 الاقسام: منوعات  
ترامب.. وجه أمريكا بلا «رتوش»!

ترامب.. وجه أمريكا بلا «رتوش»!
 
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مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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