الوفاق/خاص/مختار حداد/ - قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الداخلية بعد ترشحه لدورة رئاسية ثانية أنه يشكر الله عزوجل لمشاركته مجدداً في اختبار الشعب الايراني واذا فاز في الانتخابات فإنه يتقبل مسؤولية خدمة الشعب. وأضاف: انه أعلن في العام 2013 بأنه جاء لإنقاذ الاقتصاد وتطبيق الاخلاق والتعامل البنّاء مع العالم، مؤكداً انه امضى قدماً في هذا المجال.

وتابع في قطاع الاقتصاد ابتعدنا عن التضخم المتصاعد وحققنا نجاحات كبيرة في مجال حل مشكلة البطالة وخلق فرص العمل ونرى ان الحكومة سجلت رقماً قياسياً لا مثيل له في الاقتصاد منذ 25 عاماً.

وأضاف: قبل الحكومة الحادية عشرة، كان عدد فرص العمل لا يتجاوز الـ (10) آلاف شخص، ولكن اليوم وصلنا الى 620 ألف فرصة عمل.

وأعلن الرئيس روحاني أنه سيتم الاسبوع القادم افتتاح عدة مشاريع استثمارية كبيرة لا مثيل لها في ايران ومنها بارس الجنوبي في عسلوية حيث ستبلغ قيمة المشاريع 20 مليار دولار، مؤكداً ان استخراج ايران من منطقة حقل بارس الجنوبي سيتجاوز الاسبوع القادم ما تستخرجه قطر.

وقال: الحفاظ على خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي) احدى أهم الامور التي يجب ان نقوم بها ويجب ان نستمر بهذه الخطة حتى إنهائها، واكد روحاني: إن البعض حاول اجهاض الاتفاق النووي، في حين ان الحكومة أخذت على عاتقها المحافظة عليه لانها تعتبره من أهم القضايا السياسية والاقتصادية. وان الذين يحاولون اجهاض هذا الاتفاق لا يعتبرون أشخاصاً على قدر المسؤولية.

وذكر أنه وعدنا الشعب باستمرار عمل اجهزة الطرد المركزي واليوم نرى ان ايران اصبحت تمتلك أكثر أجهزة الطرد المركزي تطوراً وهي (آي.آر.8).

وذكر الرئيس روحاني بأنه إذا تم انتخابه مجدداً فانه سيواصل الشفافية، وأن هدف الحكومة القادمة هو تحقيق ايران حديثة ومتقدمة على أساس الخطة العشرينية، وتابع: إن ما يهم الحكومة الحالية هو الأمن وابعاد شبح الحرب حيث ان ايران تنعم بالأمن والأمان في هذه المنطقة التي تشهد مشاكل امنية ونحن نستمر في هذا المجال.

وقال: نحن حفظنا عزة الشعب الايراني وحققنا العزة الوطنية حيث وصلنا الى الاكتفاء الذاتي في مجالات هامة مثل انتاج الحنطة والغازوئيل ونصدر هذه السلع... وفي السنوات الاخيرة شهد الريال الايراني استقراراً بالمقارنة مع العملات الاجنبية وحققنا تطوراً علمياً كبيراً، وهذه مؤشرات على عزة شعبنا.

وأكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية أن الشعب الايراني لن يعود من منتصف الطريق وسيواصل هذا الطريق والنهج.

وقال الرئيس روحاني: إن من اولوياتنا في الحكومة الثانية العشرة هو الحرية والامن والحكومة اليوم تستفيد من الشباب وهي تريد ان تهيئ الارضية أكثر للشباب والنساء والمذاهب المختلفة لخدمة البلاد.

مضيفاً: في الوقت الحالي التنمية المستدامة وخلق فرص العمل هي من أولويات الحكومة.

وقال: جميعنا يجب أن نشارك وانا اليوم جئت من أجل ايران والاسلام وجئت من أجل المزيد من الحرية والتطور في هذه البلاد وعلينا أن نأتي مجدداً من أجل الاسلام المعتدل والاسلام الرحماني وثورتنا الاسلامية المبنية على التعقل.



