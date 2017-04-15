أعلن الامين العام لحلف شمال الاطلسي(الناتو) ينس ستولتنبرغ أن الحلف لا يدرس في الوقت الراهن موضوع احتمال تدخله في العمليات القتالية في سوريا.

وقال ستولتنبرغ في حديث له “لم تطرح أية دعوات لمشاركة الناتو في النزاع السوري بشكل مباشر”، وأشار الى ان “العلاقات مع روسيا ستكون الموضوع الرئيسي خلال قمة الحلف في مايو المقبل في بروكسل”، واوضح ان “الناتو يسعى لتقليص التوتر والعثور على طرق للعيش المشترك مع روسيا”.

من جهة ثانية، قال ستولتنبرغ إنه “بحث موضوع التدخل في النزاع السوري خلال اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه المختص بشؤون الأمن”، وتابع “الحلف لا يسعى إلى حرب باردة جديدة ولا لسباق تسلح مع روسيا”.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن ترامب سيشارك في قمة “الناتو” المقررة يوم 25 ايار/مايو المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.



