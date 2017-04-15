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رقم الخبر: 191121 تاريخ النشر: نيسان 14, 2017 الوقت: 15:37 الاقسام: دوليات  
احتجاز سفينة إيطالية اخترقت الحدود الروسية قرب سواحل القرم

احتجاز سفينة إيطالية اخترقت الحدود الروسية قرب سواحل القرم

أعلنت مديرية حرس الحدود لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في جمهورية القرم، اليوم الجمعة، أن حرس الحدود الروسي قام باحتجاز واعتقال سفينة من إيطاليا اخترقت الحدود الروسية.

أعلنت مديرية حرس الحدود لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في جمهورية القرم، اليوم الجمعة، أن حرس الحدود الروسي قام باحتجاز واعتقال سفينة من إيطاليا اخترقت الحدود الروسية.
وجاء في بيان لحرس الحدود الروسي أنه كان على متن السفينة قبطان و6 من أفراد الطاقم، وهم مواطنو كرواتيا وسلوفينيا والجبل الأسود. واقتاد حرس الحدود السفينة إلى ميناء كيرتش شرقي القرم، وتم حظر مغادرة الميناء.
وتم فتح قضية إدارية ضد قبطان السفينة وشركة “أوشن كوبيب دو أو أو” التي تمتلك هذه السفينة.
ويشار إلى أن السفينة التي تم احتجازها هي قاطرة اسمها “أران”، وهي كانت تبحر تحت علم مالطا. ووقعت الحادثة يوم 10 نيسان/أبريل، ولكن لم يتم الإعلان عنها إلا اليوم.

 

 
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