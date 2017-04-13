أعلن عبد الله أحمد على عمدة مدينة هوبيو الصومالية أن الجيش الصومالي انقذ 8 من أفراد طاقم هندي كان قد احتجزهم القراصنة كرهائن.

وقال عبد الله- في تصريح نقلته شبكة "ايه بي سي" الأمريكية الأربعاء، أنه تم انقاذ كافة أفراد طاقم السفينة التي كانت قد اختطفت الأسبوع الماضي وذلك بعد أن حاصرت القوات القراصنة، مشيرا إلى أنه كان قد تم اطلاق سراح اثنين من الرهائن في وقت سابق، وان الطاقم مؤلف من عشرة أشخاص وليس 11 كما علن المسؤولون في البداية.

وأضاف العمدة أن أربعة قراصنة اعتقلوا أيضا خلال العملية.

يشار إلى أن القراصنة الصوماليين كانوا قد اختطفوا الشهر الماضي سفينة تجارية كبيرة ترفع علم جزر القمر في عملية هي الأولى من نوعها منذ عام 2012.