وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية- في بيان الأربعاء، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستفادة من المعلومات وعلى إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد الدخيل بولاية سكيكدة (الناحية العسكرية الخامسة)، كشفت قوات الجيش الوطني الشعبي خمسة مخابئ للإرهابيين تحوي قاذفا صاروخيا وخمسة ألغام تقليدية الصنع و5 قنابل تقليدية الصنع بالإضافة إلى كمية من الذخيرة والمواد المتفجرة ومعدات التفجير".

وفي سياق تأمين الحدود ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، "ضبطت قوات للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الحدود 56 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من "تلمسان" و"أدرار" و"بسكرة"و"برج باجي مختار" 56 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة فيما أحبطت عناصر الدرك الوطني بولاية عنابة محاولة هجرة غير الشرعية لـ14 شخصا وتم حجز قارب تقليدي الصنع".