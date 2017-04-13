أشارت منظمة "ريبريف" الحقوقية البريطانية إلى أن "السعودية والبحرين حليفتا بريطانيا لهما أسوأ سجل في استخدام عقوبة الإعدام لقمع المعارضة، وهي بلدان كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تتعامل معها بنشاط في الأسابيع الأخيرة.

ووجدت المنظمة بعد تقرير جديد لمنظمة "العفو الدولية"، أن عدد حالات الإعدام في العالم قليل وعدد البلدان التي تطبق عقوبة الإعدام أقل، ومع ذلك، فإن عدد الناس الذين حكم عليهم بالإعدام هو أكثر بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة.

ولفتت إلى أن كلًّا من السعودية وباكستان - حليفتا بريطانيا- بقيتا في أعلى مرتبة في العالم بين الدول التي تطبق عقوبة الإعدام.

وأضافت أن "بلدانًا أخرى، خاصة البحرين، استأنفت عمليات الإعدام مؤخرًا بعد توقف دام عدة سنوات. وقد أعدم ثلاثة متظاهرين سياسيين في البحرين هذا العام".